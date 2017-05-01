FIJAN PLAZO PARA RETIRAR VEHÍCULOS SECUESTRADOS

El Poder Judicial del Neuquén hace saber que en el marco del Acuerdo 5575 Punto 19 de fecha 30 de noviembre de 2016, se procedió a relevar los vehículos y motocicletas secuestrados y depositados en el Predio del Parque Industrial dependiente de la Dirección Tránsito de la Policía de Neuquén.
Se informa que las personas que acrediten su titularidad o se consideren con algún derecho sobre ellos, deberán presentarse, con la documentación pertinente, dentro del plazo de 3 (tres) días de la presente publicación, para proceder al retiro del mismo, ello bajo apercibimiento de disponer la subasta o compactación conforme lo estime el Tribunal Superior de Justicia.
Deberán presentarse de Lunes a Viernes horario de atención de 14.00 a 15.30, en la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, TE: 299 5255010, sito en calle Entre Ríos y Leloir –Ciudad Judicial- Planta Baja de la ciudad de Neuquén.
Listado
ALFA ROMEO RYL902 - BIUK REGAL Q039079 - BMW ICR997; GXS039 – CARRETON FFC826 – CATERPILLAR BBX88 - CHERY MXS731 - CHEVETTE RCZ191 - CHEVROLET AYQ279; WPT 223; IYK 623; KZJ 871; KDM 099; FVM247; FTJ319; GET847; GRN104; HIA100; GMY367; FRO414; JBB983; DMS900; CDT495; R010424; XLE243; WKZ158; TBQ282; LAG941; LOG123; Q009380; DHH218; DBH774; DLF519; GAM563; EZQ676; EBR324; CHT792; HWH885; IPV769; IKK507; GPQ524; DLJ519; GCG978; DTB679; FYQ544; JJX475; GBY528; GAD643; IMS179; GTI006; LST816; GDZ450; GJZ730; DDM345; GQI585; HWH872; DDI404; OWK937; NMN732; GHS237; MFY453; BNT506; BBG729; FOE556; ADU016; UVV939; CQQ369; JVX843; JEZ052; ICK352 - CITROEN VCP875; HSY049; ECO046; EHY884; LUZ606; CIB466; MMG355; CPK 365; BIO621 - CRYSLER ERV563; DNR619 - DAEWO BRF718 - DODGE B1754284; WMM690; DTE858; M005176 - ESTANCIERA R 052552; XFR029 - FIAT B1017503; R027569; R030105; U055188; C737066; WZK035; L050533; TNQ238; XHN147; RMO831; Q048628; TIY338; V030439; RHP132; XFY950; SOY658; B2461950; UFW632; AZO171; THZ769; B2058747; R078848; SKJ316; AFD596; RKU827; TDA617; AJJ936; WCN788; BUJ845; TKQ531; TRM591; B2091578; ANI179; TRQ513; VQZ673; APP827; AMS760; TKQ531; AEF405; WFG731; WFG732; AOC130; RUB380; RBC792; TVV864; Q065397; Q0055733; UES609; REA726; RPU599; AIK631; XIP767; ANS541; VTV807; SEM030; AGX240; AHX346; TBI547; WJE070; AQZ172; UNF672; TVA893; R035746; B274424; VXK605; CVJ601; SIL774; BZS211; RBO113; TGE446; TXG910; SFR474; B2283793; TDW120; BVW298; RWH801; CTU649; AOZ367; CRS318; TWN957; TRQ717; DCH550; AAI028; VVV503; BME684; VEQ765; CDI779; SRP831; RJD927; TPR186; BIZ733; BFW591; AKT491; CWM542; RFO303; TVR744; VMQ826; CHF883; WOV187; ARX023; TSJ286; SVY659; AFD693; AZO333; ANU065; APH798; WQB594; AKW525; ASR186; TLW568; BZS852; GJJ049; DTY397; BVB434; BXO624; BUP967; CAL621; DNQ712; BNE573; DKS904; GMJ972; GMU490; CEF205; CZA093; HDK327; TWM320; TOS433; XAY427; WHB983; AQD773; CIL518; CGU766; CCD918; CII164; EUJ317; VOB026; KSH181; SXN837; R079530; Q056963; RJX497; SJF882; AGV368; NTM655; BVP113; BJL566; BSE592; BWQ522; AVH630; CGM712; WXK262; EIZ995; VFE969; BTD664; BBT171; BET305; SOM072; TKF023; CPI565; AOT635; V037214; VTD603: RDY412; SKP352; EKM243; CAZ800; BCN297; CVY264; ACZ880; AAJ115; TQY892; SRA466; BXN679; TDN735; BBN651; AKH492; AYW874; VAE455; BTO382; FHF267; TDD414; RYI027; GYB222; BQC752; BDZ086; CEE848; CAJ231; STN257; SNT257; ELG676; DAP054; JNP661; CBY859; GSJ226; SLT438; HIA264; UNJ693; FKH350; CPQ888; ALL113; AKZ982; VJY173 - FORD FUS904; BJD356; CEO918; KDD902; FEG351; WDL804; BZX479; CYC124; WQL387; BIA488; UTF555; SBB492; VVU117; RLK046; BLV795; ULY879; TPT515; TRQ444; BKA287; TRH041; TQY283; RDZ138; SBH848; BKZ925; TAX477; RYH971; UYI486; VHA036; XKO949; VBG459; XNW961; VBQ962; UTV845; VSM791; TLB121; CYV486; B665801; WQT810; CEL191; Q073048; RSD372; Q013365; B2328907; WEG889; VNV712; VDE168; VNJ018; Q013049; WIE927; RPI072; WCA905; STH226; TDO378; VWL807; WES514; TVO339; RDZ401; B1958518; UCY410; VKC059; BUJ471; AVM755; AKO035; ALL039; BSV648; GUX988; FUN397; HPA029; ANU036; MQM828; BPS753; DEG032; AZN253; JIR155; BTW958; OEL094; DNW047; ENZ461; NIN128; KRK275; DXT186; FCS218; JDW571; FCS218; JZZ782; SHH328; VCH296; WXB884; SYN114; VIM295; RGS515; CGM734; KHX 676; DUO951; BIR285; AVX302; C907714; DET473; DKM930; FYJ198; FHP897; FPY724; IHS666; EGJ648; EFC606; ECS577; JNU083; FOE993; GND613; MLA938; AAJ029; TMM263; B1596112; Q038758; Q036657; RLT829; C1160037; Q032536; R035794 - HONDA TDF242; RGY036; - HYUNDAI AFD442; PEC291 - ISUZU VOJ564 - IVECO JPJ570; IFQ500; IKN164; HHJ524; - JEEP XDL250 - LAND ROVER AAI785 - MERCEDES BENZ SJI134; VUH133; VFK816; WQT110; BZA969; HXC978; BRD848; TSA220 - MITSUBISHI CHE950; VZF478 - NISSAN DGL313; TU4124 - PEUGEOT ECX172; EST762; DTN635; FKU807; DFK117; EBJ831; DNE772; EWV763; KPS761; HIN553; FUS636; GHV452; ELZ314; CWH483; EUU559; EVE205; DYX930; DMV183; EZO960; JGT471; BRO447; BOA887; ARJ628; BLI920; CBV338; ECY325; B1432712; ABW777; ASR893; DLD778; ADX904; AAG033; Q012568; CAS902; BEM926; B1821137; C198498; T068543; SBQ920; RAT315; ACG166; C436419; H054770; VPE744; RFY256; AWK297; UPW356; SFY726; SZF185; VQZ288; SCS658; UVW392; WJB810; XGM310; SVV443; R074579; VGF824; SZE262; TMA418; UDX118; TKK808; B2393596; CEX342; CVR453; ETN465; BDH670; FTP148; SLK200; Q068322 - RASTROJERO R034195; VTF964; XCI911 - RENAULT B1124315; V014301; V014371; XCV801; C289641; Q012742; TFG960; BCB795; AHH514; REA851; RIC819; SFV 099; ASY250; TPZ570; SSE100; TRM569; TTL630; WBN234; UNR994; WHB039;RGZ306; B1396444; VER651; WKL420; XCV268; RMN474; SYZ883; Q024877; SWO099; Q014074; VJJ715; XAX842; VSU112; R064240; WKG447; SRA401; RNV408; RXQ043; WKW635; SOP336; UTF521; UVA831; XIV923; WVK409; VNP706; RGA303; XEF171; SYD505; V026445; WYY944; VYY054; TUS392; TXI813; UDV899; SIR610; UAR006; TPR635; CIJ373; CII361; CDI361; AGG401; B2495687; ADO597; BSE249; ALH370; USM777; BMO452; BJX178; SSM422; ROF046; Q15411321; RXP195; WIE502; CWI190; TAA676; BRN146; AXY965; FGJ829; GYH189; EEX015; MUP786; RXL259; AZJ393; HUE677; GJT928; HQF328; MMU617; TWN135; ATN509; ALH386; C1215087; DFS404; ENQ638; DBA771; MEH892; JCD 647; DDT 017; JOS 730; LWC 280; DBQ352; RJD351; DBA792; EDJ402; EAS533; DPQ398; HOE083; UZG395; VLC670; LGP649; IPX784; DIN898; B231810; XBV921; TKZ159 - SCANIA UXP359; AMW793; RUH384 - SUBARU DQQ371 - SUZUKI GIO893; HLC012; VYK296 - TOYOTA WSM753; HPW153; MCT465; IUB091; NRM395; HIN128; GWN519; LKH059; HCP558; FZX095; LDQ637; HPN554; IWQ343; NOG470; HUJ794 - VOLKSWAGEN Q041189; VJE172; B2273794; WLJ861; NAA811; EAG418; HAQ6010; NSR559; GFN142; FBP959; FDO689; RLP837; TMU148; Q046573; B2010333; RHN907; SZE085; VHD751; RKG474; TVH010; CSV609; EIG864; AKZ598; AUA294; GAB353; EAB288; BBW989; BNZ428; COY357; RGF701; SKX631; RGI701; DBU016; DTI624; EHE059; BBG985; GOI358; RDZ699; DWF033; ALP190; SRA364; BGK574; BDI252; RXP717; EYM181; APN986; SHR121; EUX813; BDZ099; FVN208; AST060; FGR946; NEA040; FLN849; GXH517; EAH414; EUH108; FZR667; BMW575; NIC461; DEB009; CTI524; JYT616; DDT424; CGS394; DHZ459; XJQ150; NLA936; OBW144; JKI884; EWR694; VZK203; BVY567; BHL683; BYY528; IOJ682; GKP312; PQF635; FOB004; GWA160; NYG972; KNR542; MPO427; AA175DZ; AQG764; GKX427; LBA546; DVA396; EDY476; CAI673; EVH119; DUM514; BRV910; BLA467; BFJ942; EQW821; BDD691; ANN980; AJL 579; CCY 200; BVE 539; BKT 050; CBQ 034; BQV 978; FHO 258; GLV 068; DUY 720; BML 860; CKB 709; BGI 057; EGG 732; SCQ414; BTS778; SJL100; CGD395; AAK689; EBO059; ASL168; OLL871; VEQ834; L062901; WMI219; AAR697; RGU337; VZZ971; UME915; RZX193; RLD682; TUK988; TJK533; TQY204; WIE023; ICD697; CPY533; JZQ146; JWF738; MJC793; KMF103; MDF192; GMR686; HWH924; NFS694; CPO624: JJU481; UUK626 -
APPIA 532GNM; 318DLT; 817EYX; 701DTK; 680GXG; 762KJV; 503EYX; 007KIZ; 177JQU; 328IPN; 458ICY; 542KDW; 771KLM; 191IKT; 896KDT - AURORA 196BZS - BAJAJ 708LFV - BETA 873EVR; 348CLD; 405EFZ; 317EYX; 908EYX; 535EVR; 656DDA - BRAVA 191DEL; 072GZB; 185GSK; 167HGC; 970HLI; 518GNM; 906HPC; 146JLK; 428JAW; 939KJY; 361JEL; 634IRS; 142IVY; 827JSM; 220JEL; 911KRG; 540ELY; 387LMQ; 801 IIO; 272 KES; 174 JXK; 917 KVR; 975 GZA; 893 JJU; 829 HWE; 713 IEA; 209 HUX; 214 JGP
CERRO 729EGB; 582HLK; 058ERH; 224DTL; 164ERH; 821GAU; 474EYJ; 237EYX; 476 IYI; 954 ELY - CORVEN 065GZB; 315582; 151ELY; 369HRS; 151GSK; 685INV; 131GLP; 269IPN; 795JBU; 024 JUX; 517 GAU; 017 JXJ; 408 GWC; 440 KPY; 185 JVK; 256 JVX; 354 HBS; 958 HLS; 715 IHY; 312 LAY; 865 HLI; 598 ICX; 354 JGP; 496 IFC; 333 KOA; 687 GTW; 339 IPN; 740 KYN; 091 GCO; 001 JXJ - DAYAMA 486 ICY; 534 ICX - DIAHING 958BAX - EUROMOT 855 HGG - FAMSA 932EFY - GARELLI 768BMF - GILERA 109DDB; 193BCH; 985CVJ; 902CRG; 808DLS; 809CBK; 856CRG; 450EFZ; 669EGB; 908AEP; 861OLS; 651ERA; 513CVI; 589CWH; 911ATM; 514DIH; 864DIH; 516CWH; 202ELU; 964DLS; 853CRG; 241BNT; 208CEM; 420ERH; 221GTX; 276GCG; 518DCL; 479BUK; 959DDA; 233DII; 954DLS; 460CSN; 535GNM; 130DII; 100EWZ; 976GZA; 577CGB; 996ERH; 320HBS; 317DDB; 328GES; 367HBS; 505HTZ; 095CKZ; 196DEL; 353GRP; 591GUV; 419CVJ; 419GKE; 874EYX; 421HRB; 210CSN; 132IKT; 579IYI; 043DLT; 393DII; 040 CVJ; 898 HYR; 977 DTK; 115 HNS; 750 HWP; 636 IYI; 521 CGB; 891 JDR; 334 GXQ; 228 GAO; 346 ERH; 676 IPO; 100 BNI; 613 DDA; 258 JEL; 628 IED; 433 IYL; 311 JZR; 383 CGM; 113 JWP; 633 IWF; 497 CVJ; 123 ERH; 285 IRN; 165 HNS; 232 HPH; 772 KBM; 438 HKP; 627 EDK; 211 KLV; 406 JZR; 016 IXC; 364 KOA; 402 KZZ; 716 ERH; 018 DTL; 206 JPI; 903 GID; 993 HDR; 788 KOE; 960 LFJ; 876 IBD; 166 JGW; 774 DSV - GUERRERO 004CCY; 085CKZ; 684DLS; 852DTK; 802DSV; 349CLB; 934CRG; 433GDA; 998ERH; 158EYX; 530DQU; 326EKN; 088CLB; 988GZB; 577ELY; 431DTL; 242CCG; 135HHV; 377GQB; 297DEL; 822CGB; 037DBA; 191DI; 886HGG; 458CCG; 011EYX; 953EFY; 545DLS; 088GNN; 606JAJ; 425DII; 417GQB; 941EFY; 861 ERH; 286 CLB; 940 DIH; 235 HVX; 692 DKT; 968 HDW; 294 GXP; 821 IIO; 993 IGJ; 168 ERH; 139 IRO; 628 CKD; 243 EYX; 162 DTL; 268 LGM; 399 KPY; 160 KLV; 655 JAJ; 701 HWJ; 793 HWP; 631 KUM; 271 JZP; 958 HYR; 070 HLV; 990 ERH; 276 IFP; 600 IED; 037 KWE; 110 HNS; 627 JSL; 524 FBV; 863 KJU; 829 KVR; 342 HBS; 149 JGW; 805 CBK; 661 ITC; 829 KVR; 366 JXR - HYOSUNG 744 IHY - HONDA 210CKZ; 254GAL; 582DLS, 958GZB, 028DCC, 462ENC, 303HCA, 318KOA, 873KPG, 952DDA, 273KPI, 197GSK, 045KIZ, 129ECX, 875DLS, 426GKE, 174CLB, 092EVX, 275DZY, 893IBD, 226CCI, 446DDB, 315583, 162BGM, 351CCG; 157AVF, 714BTC, 904IBD, 737DTK, 936APW, 253CKZ, 675CGB, 968AVZ, 730AYW, 474BNV, 205DTL, 557CTF, 528AVZ, 474CGM, 446BMJ, 315589, 571CRG, 822GTC, 073DTL, 468ERA, 365BJA, 567DLS, 020GZB, 142CGM, 606FAV, 424BQA, 227EFZ, 198GNN, 486DLT, 267GAL, 585GAN, 020IVX, 385HRX, 205JGP, 829HWP, 206CKZ, 583ELY, 783BTC, 105ESY, 342IUW, 933AGV, 159HNS, 338AUD, 772CRG, 846GNN, 416DII, 945DDA, 465CVS, 329HPH, 241DII, 116JZA, 368DTZ, 327CLB, 192ATD, 269BZS, 504DDA, 556DGV, 516HWD, 149EFZ, 860CBK, 079JXK, 882JGX, 879JKU, 860KTI, 933DQU, 010KIZ, 306JGP, 865KJU, 873KPG, 740JUK, 848IIJ, 296IUW, 574JHC, 399KZZ, 835HWP, 305LEU, 404JZR, 109JZP, 399KDZ, 660HPG, 135DII, 822JSM, 638EFY, 027DEL, 775JVC, 709KSA, 765DTK, 481IML, 759JGL, 094JFA, 703KLM, 056ERU - IMSA 157ESY; 588CRG; 809EYX; 345BNU; 639DQU; 160EYX; 250DEL; 389EFJ; 846DIH; 511ERH; 364CKZ; 017EYX; 173EFZ; 710DIH; 576 CWH; 736 ELY; 099 DDB; 283 EFZ; 187 DZY; 668 DTK; 245 GAO - JIANSHE 956DDA; 344DTL; 122GLP; 585GJD; 957DDA; 974ERH; 508FBV; 196GVV; 289DLT; 736 JUV; 263 GDB - JUMPSTAR 682CRG - KAWASAKI 563BAX - KAWAY 815 KBM - KELLER 076ERH; 402EFJ; 301ERH; 494EMP; 605ETK; 310 IRG; 719 IHV; 326 INF; 391 LER; 642 ETV; 849 KTI; 305 CVJ; 407 JZP; 865 KTI - KYMCO 497ELY; 996GNQ; 313207; 673GNM; 237DGB; 256ELY; 744ELY; 424 DZY; 340 ELY; 353 CLB; 622 EYX; 828 DTK - LEGNANO 714 IDA; 018 HJF - MAVERICK 408BNU; 846CVI; 316DCC; 827CEF; 493ELY; 750DTK; 963ELY; 582CVI; 051ETZ; 511HBS; 987GZB; 987EYX; 955EYX; 298GGY; 631HPG; 454JAW; 832CVI; 464 DTL; 224 JEL; 009 EWZ; 497 EFJ ; 801 IRB; 304 IRG; 630 JAJ; 897 DLS; 561 HLK; 207 ERH; 305 IRN - MONDIAL 953BNT; 534DDH; 431BNU; 398BUK; 424CLD; 229CKZ; 657ERH; 281GDB; 035BMP; 233GTK; 119CLD; 208GLP; 572CWH; 548FBV; 916BDA; 732ELY; 483BZS; 552DMY; 731CVI; 657ERH; 055DDB; 499DCC; 445GDA; 468GDA; 248INT; 378EFZ; 419CKZ; 830CBK; 656HPG; 154DCC; 481GIN; 451GDA; 740IHY; 869LKU; 074IVY; 584GUU; 030 ELC; 188 ELU; 232 GGY; 782 JGL; 846 ERH; 570 GRQ; 244 GAO; 074 IVY; 182 ERH; 992 GZB; 299 DPG; 903 JBV; 359 DCC; 436 GWC; 514 EOA; 170 CLD; 284 CAJ; 619 IFS; 631 INV; 161JVJ; 621 EXX; 199 JQU; 459 DCC; 277 GAO; 084 ATD; 035 EMP; 116 IJD; 681 FAG; 273 HMR; 648 ERH; 954 HLS; 436 GWC - MOTOMEL 060ERV; 323HPH; 490GUV; 274LEJ;304IPN; 339IZW; 951GBV; 774GQD; 647JAJ; 786JBU; 844JHI; 388HRC; 861KHD; 318ECP; 435HBS; 318IVW; 220IRH; 502JCX; 214GAO; 875HWE; 988ERH; 567CRG; 046IVX; 380JEL; 605HEV; 172IKT; 905CVI; 094HNL; 085DTL; 569DKT; 004DII; 964CTF; 574FBY; 791ICL; 163LBY; 017JXK; 052JSE; 910HGU; 765CIF; 056ECP; 554EYX; 016IME; 457ELU; 234IFQ ; 541LBY; 346IRG; 899HUN; 368CBV; 954CGB; 088CLD; 763CRG; 436BNU; 800CVI; 838DIH; 073DTL; 897DVI; 290DEL; 322CLB; 673DLS; 001DTL; 822DIH; 225CBL; 791DGV; 563DQU; 666CEF; 103GLO; 307LNY; A00SZSM; A002AIN; 909LLH; 746CWH; 756GQR; 558HBR; 507HRA; 502DDA; 826HNT; 057GBW; 889HTM; 702EYX; 559HLK; 687DSV; 204DII; 819DLS; 963GVA; 042HDS; 420CVJ; 741DLS; 246CVJ; 498DIH; 313206; 315553; 244DLT; 315592; 315566; 133CKZ; 985DTK; 268CLB; 614DGV; 576EYX; 508EFY; 699CTF; 195DDB; 659DSA; 858HLI; 702EYX; 723CRG; 574HLK; 070DTL; 609KBS; 940JZI; 489CLB; 436IHW; 923KBM; 065IGI; 641IBJ; 400HME; 327ATD - NO VISIBLE 605 AKB - OKINOY 964 IME - PUMITA 587AYS; 710ATM - ROUSER 665HPG; 149 IXF; 739 JIC - SCOOTER 718AUF - SIAMBRETA 306BMJ - SUZUKI 455BZS; 547ANT; 565FAC; 393DLT - TIBO 379 KSG - YAMAHA 987EGB; 582GUV; 444CEL; 088BRU; 514DTK; 671ELY; YVR749; 465EFJ; 519ELY; 605GAQ; GXQ667; 465EFJ; 198ESY; 217CBV; 613FBV; 419HRB; 783GSK; 711EFY; 899CVI; 830GOQ; 784JIV; 543GUU; 834JBU; 802DTK; 299DTL; 215IFQ; 430IYL; 271ECP; 870KHD; 056IGK; 647KSA; 069ECP; 136ESY; 707CBJ; 068KBP; 132ELN; 856KBM; 843JKU; 153JZP; 392GOC; 863KTI; 895KBM; 729JVK; 859KTI; 695KRI; 350SGP; 273DTL; 277JVJ; 669FAG; 297GGY; 364KPY; 863KTI; 690GFE; 060EIZ; 486KFF; 821LKP; 804LLH - ZANELLA 355AML; 367BIN; 436AER; 172CLB; 298EFZ; 356DDB; 496ABW; 631BHE; 919CVI; 753CVI; 233CVJ; 492DDB; 104DTL; 881CFN; 100ELY; 786DTK; 609 DMY; 060 ERV; 106 DEL; 349 CKZ; 106 EFZ; 424 DDB; 745 HGS; 414 CES; 076 DTL; 294 DQS; 850 EWP; 290 CKZ; 816 ELY; 308 CKZ; 688 BUV; 261 CLB; 296 DDB; 595 ELY; 377 IHX; 270 ESY; 721 ERY; 891 GIN; 791 IRB; 135 ELY; 270 GGY; 578 ICX; 873 HWE; 664 AMC; 243 JEL; 146 JAT; 166 GWC; 104 JFA; 813 EFY; 288 DDC; 885 IXC; 832 HWP; 390 HTO; 110 EYX; 406 EYX; 245 DDB; 074 IGI; 123 IBY; 435 IYL; 061 GUX; 281 HGC; 977 LFZ; 549 LBY; 860 DDA; 859 BAX; 116 GUX; 891 KTI; 215 EYX; 624 HPG; 706 KOF; 060 IGI; 893 JGX; 494 DTL; 432 JAW; 114 ERH; 429 KYN; 642 DDA; 763 DQU; 690 GKE; 602 IBJ; 737 EFY
MPFNQ Legajo: (77938/2016) "Relevamiento final para disposicón de vehículos secuestrados DECRETO N°654/16"
PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS SECUESTRADOS
APROBADO POR ACUERDO 5575 – PUNTO 19.
ANTECEDENTES.- Mediante Decreto N° 654/16 y el Acuerdo N°
5518, Punto 18, se dispuso el relevamiento de los bienes
secuestrados -vehículos y motocicletas-.
OBJETO.- El presente tiene por objeto definir cual será el
destino final del bien, y las medidas que deben ser
llevadas adelante en el marco de la tarea de relevamiento y
disposición final.
PROCEDIMIENTO:
1) Notificación al propietario del rodado: para el caso
que el rodado sea identificable intimar al propietario o a
quien se considere con derecho sobre el vehículo, a efectos
de que proceda a acreditar su condición y a retirar la cosa
en un plazo de 3 (tres) días, bajo apercibimiento de
disponer del bien, conforme lo previsto en el Punto 4.4 del
Protocolo de Actuación para Secuestro de Automotores y
Motovehículos, ratificado por Acuerdo 5103, pto.3 del
Tribunal Superior de Justicia.
2) Publicación en Edictos: publicar edictos de los
vehículos y motovehículos de la I Circunscripción que sean
identificables, y que se encuentran en el Predio de Parque
Industrial o Comisarías, dicha publicación será por el
término de 3 (tres) días, indicando lugar de presentación y
horario de atención, teléfono y casilla de mail, a fin de
que el titular o quién se considere con derechos sobre el
bien, se presente dentro del tercer día desde la
publicación, a fin de disponer la entrega, caso contrario
se dispondrá la destrucción del mismo. Dicha publicación
será requerida por el suscripto ante el área
correspondiente.
3) Para el caso de que los rodados se encuentren en el
Predio de Parque Industrial o en Comisarías, pero puesto a
disposición por parte de la Justicia de Neuquén a otro
Juzgado de distinta jurisdicción, se deberá librar oficio a
los respectivos organismos a fin de que en un plazo de 3
(tres) días resuelvan la situación del bien secuestrado, ya
sea retirándolo del Predio o Comisaría y llevándolo a la
Jurisdicción correspondiente o en su defecto, autorizando
la destrucción.
4) Subasta: Para el caso de que el rodado se encuentre en
buen estado y no sea reclamado por propietario o persona
que se considere con derechos alguno sobre el bien, se hará
saber a la Administración General del Tribunal Superior de
Justicia, a fin de que se aplique el procedimiento previsto
administrativamente para tales casos.
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