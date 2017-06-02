2° LLAMADO PARA CUBRIR CARGO

EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA DE EL BOLSÓN REALIZA SU 2° LLAMADO PARA CUBRIR UN CARGO DE PROFESOR SUPLENTE 20 HS PARA EL ESPACIO DEL "ÁREA DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA - ORIENTACIÓN DIDÁCTICA" CORRESPONDIENTE AL PROFESORADO DE NIVEL INICIAL.
EL LLAMADO CIERRA EL LUNES 10 DE JULIO DE 2017 A LAS 19 HS. SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN INFORMATIVA NO OBLIGATORIA EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 10.30 EN EL IFDC. LAS BASES Y CONDICIONES PUEDEN ENCONTRARSE EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO O EN LA SECRETARÍA DEL MISMO
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