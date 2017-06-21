Reclamos por la emergencia
1.- SOLICITAR A EDERSA QUE EN LA PROXIMA FACTURACIÒN DEL SERVICIO DE LUZ SE CONTEMPLE LAS DIFICULTADES QUE TUVIERON LOS USUARIOS AFECTADOS EN EL SERVICIO, ES DECIR, QUE SE REDUZCA EL IMPORTE A LOS USUARIOS AFECTADO POR LOS CORTES DE LUZ.
3.-SOLICITAR ANTE QUIEN CORRESPONDA, LOS AVANCES EN LAS OBRAS DE INTERCONECTADO CON LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LAGO ESCONDIDO..
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