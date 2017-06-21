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Reclamos por la emergencia

Desde el Concejo Deliberante y ante la emergencia climatica en El Bolson. los concejales de juntos por Rio Negro y UCR (concejal Gori), estamos trabajando en los siguientes reclamos :

1.- SOLICITAR A EDERSA QUE EN LA PROXIMA FACTURACIÒN DEL SERVICIO DE LUZ SE CONTEMPLE LAS DIFICULTADES QUE TUVIERON LOS USUARIOS AFECTADOS EN EL SERVICIO, ES DECIR, QUE SE REDUZCA EL IMPORTE A LOS USUARIOS AFECTADO POR LOS CORTES DE LUZ.
2.-SOLICITAR AL EPRE QUE INTERVENGA EN CASO QUE LOS CORTES DE LUZ HAYAN SIDO PRODUCTO DE UN MAL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS, POR PARTE DE LA EMPRESA.
3.-SOLICITAR ANTE QUIEN CORRESPONDA, LOS AVANCES EN LAS OBRAS DE INTERCONECTADO CON LA CENTRAL  HIDROELECTRICA DE LAGO ESCONDIDO..











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