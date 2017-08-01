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TRANSPORTE LA GOLONDRINA INFORMA: HORARIOS DEL FERIADO

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FERIADO

 21 de AGOSTO

        SIN SERVICIO
  



TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

             Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
     
FERIADO

21 DE AGOSTO

    SERVICIO  CADA 2 HS
          

TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:


SERVICIO URBANO:

 BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL

FERIADO
21 DE AGOSTO

SIN SERVICIO

TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:


LINEA
MALLIN AHOGADO

  
FERIADO
21 DE AGOSTO

SIN SERVICIO




TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

                 
             Líneas:
 El  Hoyo - Epuyen
      
FERIADO

21 DE AGOSTO
      
       SIN SERVICIO













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