TRANSPORTE LA GOLONDRINA INFORMA: HORARIOS DEL FERIADO

FERIADO
21 de AGOSTO
SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
FERIADO
21 DE AGOSTO
SERVICIO CADA 2 HS
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
SERVICIO URBANO:
BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL
FERIADO
21 DE AGOSTO
SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
LINEA
MALLIN AHOGADO
FERIADO
21 DE AGOSTO
SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
Líneas:
El Hoyo - Epuyen
FERIADO
21 DE AGOSTO
SIN SERVICIO
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