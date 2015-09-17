DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA

SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERÁ EL DÍA VIERNES 15/09/17 DE 11.30 A 13 HS EN ESCUELA N° 214 DE LOS REPOLLOS, Y A LAS 14 HS EN EL CET 23 DE MALLIN AHOGADO .
. BARRIENTOS WALTER FABIAN: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. ALTAMIRANO JAVIER ALEJANDRO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. BAHAMONDE ROMINA JAQUELINE: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. LINARES SANDRA DE LAS NIEVES: SE LE NOTIFICA QUE LA AUDIENCIA DEL DIA JUEVES 07/09/17 SE SUSPENDE, TIENE QUE PÁSAR POR DEFENSORIA
. HERNANDEZ MARIA LUISA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. VILLA RICARDO, VILLA JUAN Y VILLA OMAR DEBERAN PRESENETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.
. ROSAS CINDY: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA EN EL JUZGADO N° 11 EL DIA 04/10/17 A LAS 9.30 HS
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