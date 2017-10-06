LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE BOLSON

LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EL VIERNES 06/10/17 A PARTIR DE LAS 13.15 HS EN LA ESCUELA N° 118 DE MALLIN AHOGADO
. ALTAMIRANO JAVIER ALEJANDRO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. HERNANDEZ MARIA LUISA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. GONZALEZ DORA SUSANA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. BAYER GRACIELA: DEBERA PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. BAYER ALICIA MALVINA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA VIERNES 06/10/17 A LAS 9.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE GUASCO Y PERITO MORENO DE BOLSON
. MACHELET ADRIANA ALEJANDRA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE FLIA. N° 11 DE BOLSON, SITO EN RUTA 40 NORTE, EL DIA LUNES 09/10/17 A LAS 9 HS
. VILLA IRMA ANTONIA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. CORONADO CLAUDIA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
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