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LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE BOLSON

Resultado de imagen para DRA. TERESA HUBELA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS


SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EL VIERNES 06/10/17 A PARTIR DE LAS 13.15 HS EN LA ESCUELA N° 118 DE MALLIN AHOGADO



                                             

. ALTAMIRANO JAVIER ALEJANDRO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. HERNANDEZ MARIA LUISA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. GONZALEZ DORA SUSANA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. BAYER GRACIELA: DEBERA PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. BAYER ALICIA MALVINA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA VIERNES 06/10/17 A LAS 9.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE GUASCO Y PERITO MORENO DE BOLSON

. MACHELET ADRIANA ALEJANDRA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE FLIA. N° 11 DE BOLSON, SITO EN RUTA 40 NORTE, EL DIA LUNES 09/10/17 A LAS 9 HS

. VILLA IRMA ANTONIA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. CORONADO CLAUDIA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS











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