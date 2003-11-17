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LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA


Resultado de imagen para defensoria del puebloSE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. HUBE ATENDERA EN LA ESCUELA N° 118 DE MALLIN AHOGADO EL DIA VIERNES 03/11/17 A PARTIR DE LAS 13.30


BAYER GRACIELA: DEBERA PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. CHAVEZ SORAYA NOEMI: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. BAHAMONDE JUAN PABLO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.

. SEPULVEDA JULIO CESAR: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS










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