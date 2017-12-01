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LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA

Resultado de imagen para DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTESLA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS



SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EN LA ESCUELA 118 DE MALLIN AHOGADO EL DIA VIERNES 01/12/17 DE 13 A 14 HS



                                             

. GRACIELA BAYER : DEBE PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. SORAYA NOEMI CHAVEZ : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. JUAN PABLO BAHAMONDE : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.

. JULIO CESAR SEPULVEDA : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS













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