LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE BOLSON

COMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL 27/11/2017
LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.
. GRACIELA BAYER : DEBE PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. SORAYA NOEMI CHAVEZ : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. JUAN PABLO BAHAMONDE : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.
. JULIO CESAR SEPULVEDA : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. MARIA CECILIA MELCHIOR: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 27/11/17 A LAS 11.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO
. LUCAS ROBERTO MARRONE: DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. VANESA EDITH SAN MARTIN: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA MIERCOLES 29/11/17 A LAS 10.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO.
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