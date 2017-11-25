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LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE BOLSON

Resultado de imagen para DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTESCOMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL 27/11/2017

                    LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.




                                             

. GRACIELA BAYER : DEBE PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. SORAYA NOEMI CHAVEZ : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. JUAN PABLO BAHAMONDE : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.

. JULIO CESAR SEPULVEDA : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. MARIA CECILIA MELCHIOR: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE  MEDIACION EL DIA LUNES 27/11/17 A LAS 11.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO

. LUCAS ROBERTO MARRONE: DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE  7.30 A 13.30 HS

. VANESA EDITH SAN MARTIN: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA MIERCOLES 29/11/17 A LAS 10.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO.












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