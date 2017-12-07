CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSÓN

LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. GRACIELA BAYER : DEBE PRESETARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. SORAYA NOEMI CHAVEZ : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. JUAN PABLO BAHAMONDE : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.
. JULIO CESAR SEPULVEDA : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. JESICA DANIELA QUILODRAN: DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. JUANA ZULEMA AGUILAR: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA 07/12/17 A LAS 12 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS