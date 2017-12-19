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CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

Resultado de imagen para juzgado DE EL BOLSONLA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS




                                             

. JUAN PABLO BAHAMONDE : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS.

. JULIO CESAR SEPULVEDA : DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. JESICA DANIELA QUILODRAN: DEBE PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. JULIO CESAR ISOLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. GERARDO ROBERTO CATALAN: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS 

. SANDRA DANIELA BUFFA: DEBERA PRESENTARSE EL DIA MARTES 19/12/17 A LAS 8 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON 











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