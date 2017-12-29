LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSÓN

LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. JULIO CESAR ISOLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. CANNONIERO JESICA ALEJANDRA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA URGENTE ANTES DEL 29/12/17, SITA EN RUTA 40 NORTE ESQ. J.B. JUSTO DE EL BOLSON
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