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TRANSPORTE LA GOLONDRINA INFORMA

El siguiente es el cronograma de salidas de los micros de La Golondrina durante el feriado del 8 de diciembre, día de la virgen.


Líneas:                        El Maiten  y  Cholila
     
FERIADO

 08 de Diciembre

       SERVICIO COMO
          DIA SABADO
 





    Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
     
FERIADO

08 DE DICIEMBRE


    SERVICIO  NORMAL
         
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

SERVICIO URBANO:

 BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL

FERIADO

 08 DE DICIEMBRE

        SERVICIO COMO
           DIA SABADO


TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:


LINEA
MALLIN AHOGADO

   FERIADO

 08 DE DICIEMBRE

        SERVICIO NORMAL

TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

   
             Líneas:
  El  Hoyo - Epuyen
     
FERIADO

 08 DE DICEIMBRE

        SERVICIO NORMAL












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