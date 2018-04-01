ASAMBLEA 2018-COOPETEL

Resultado de imagen para coopetelASAMBLEA 2018 - CANDIDATOS A CONSEJEROS - LISTAS OFICIALES



LISTA Nº 1     A CONSEJEROS TITULARES

MARIO ORLANDO ALVAREZ - MARCELO FERNANDO CONTARDI - GERMAN HORACIO BIANCHI - JOSE FRANCISCO OCAMPO

A CONSEJEROS  SUPLENTES

EDITH RAQUEL CONTRERAS - ADRIANA SIMIC


APODERADO      FACUNDO JAVIER ANDREASSI


LISTA Nº 2         A CONSEJEROS  TITULARES

ALFREDO CARBAJAL - LUCAS SEBRIE AZCONA - NILDA VERONICA FERNANDEZ - MARIANELA RIZZO

A CONSEJEROS  SUPLENTES

ELADIO ALBERTO ORTEGA  - SILVIA BRAVO


APODERADO      SOTOMAYOR RODRIGO


LISTA Nº 3         A CONSEJEROS  TITULARES

GRACIELA EMILIA PIGNATARO - IRIS PUDDU - OLGA BEATRIZ CABRERA - ROBERTO ALFREDO CONTI

A CONSEJEROS  SUPLENTES

DANIEL SCHOR - LUIS ALBERTO DONADIO


APODERADA       SILVIA PEÑAS











-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS

About the Author

iHoney

Noticias Del Bolson
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa.

Auspicia en NDB

Copyright © Noticias Del Bolson | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top