ASAMBLEA 2018-COOPETEL

ASAMBLEA 2018 - CANDIDATOS A CONSEJEROS - LISTAS OFICIALES
LISTA Nº 1 A CONSEJEROS TITULARES
MARIO ORLANDO ALVAREZ - MARCELO FERNANDO CONTARDI - GERMAN HORACIO BIANCHI - JOSE FRANCISCO OCAMPO
A CONSEJEROS SUPLENTES
EDITH RAQUEL CONTRERAS - ADRIANA SIMIC
APODERADO FACUNDO JAVIER ANDREASSI
LISTA Nº 2 A CONSEJEROS TITULARES
ALFREDO CARBAJAL - LUCAS SEBRIE AZCONA - NILDA VERONICA FERNANDEZ - MARIANELA RIZZO
A CONSEJEROS SUPLENTES
ELADIO ALBERTO ORTEGA - SILVIA BRAVO
APODERADO SOTOMAYOR RODRIGO
LISTA Nº 3 A CONSEJEROS TITULARES
GRACIELA EMILIA PIGNATARO - IRIS PUDDU - OLGA BEATRIZ CABRERA - ROBERTO ALFREDO CONTI
A CONSEJEROS SUPLENTES
DANIEL SCHOR - LUIS ALBERTO DONADIO
APODERADA SILVIA PEÑAS
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