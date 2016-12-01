COMUNICADO DE PRENSA DE LA CONCEJAL GORI

ES MI DEBER COMO CONCEJAL ELECTA DE LA UNION CIVICA RADICAL INFORMAR A LOS VECINOS DE EL BOLSON SOBRE LOS DICHOS DE ROMERA CON RESPECTO A MI TRABAJO Y LA DE MIS HIJOS.
MI HIJO RAMIRO LLACER ESTA CONTRATADO EN EL SPLIF HASTA EL 30 DE ABRIL COMO BRIGADISTA, ESTA TAREA FUE EL RESULTADO DE PRESENTARSE EN DOS OPORTUNIDADES (2016 Y 2017) COMO ASPIRANTE RINDIENDO LOS EXAMENES FISICOS Y DE CONTENIDOS. ADEMAS CURSA LA CARRERA DE PROFESOR DE MUSICA EN CHUBUT.
MI HIJO MARCELO LLACER SE PRESENTO EN EL AÑO 2016 COMO ASPIRANTE EN LA BRIGADA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES QUE DEPENDE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE NACION, QUEDANDO DESPUES DE RENDIR LOS EXAMENNES FISICOS Y DE CONTENIDOS CONTRATADO DESDE EL 1/12/2016 Y CONTINUA.
QUIERO ACLARAR QUE DE NINGUNA MANERA MIS HIJOS TUVIERON UN TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EL INGRESO A SUS RESPECTIVOS TRABAJOS
MI HIJA MARIA CLARA LLACER TRABAJA DESDE EL 1/01/2018 COMO ASESORA DE LA CONCEJALIA QUE ACCEDI POR MANDATO POPULAR, TRABAJO TEMPORARIO QUE OCUPA HASTA DICIEMBRE DE 2019.
ME VEO OBLIGADA A REALIZAR ESTAS ACLARACIONES POR LOS DICHOS INJURIANTES QUE HA EXPRESADO ESTE PERSONAJE, EN MEDIOS LOCALES.
CON RESPECTO A MI TAREA COMO CONCEJAL, CREO RESPONDER A LOS VECINOS DE EL BOLSON CON MI TRABAJO DIARIO EN EL CONCEJO DELIBERANTE, ACTIVIDAD QUE REALIZO CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD, LO QUE ME HA PERMITIDO Y POR ESTRICTA VOLUNTAD POPULAR SER LA UNICA CONCEJAL DE LA HISTORIA DE EL BOLSON ELECTA POR CUATRO PERIODOS DE GESTION.
TODO ELLO POR DECISION DE MI PARTIDO, LA UNION CIVICA RADICAL Y LA COMUNIDAD DE EL BOLSON.
NO ME SOMETERE JAMAS A NINGUN TIPO DE ACTITUD MAFIOSA, PATOTERIL Y MENDAZ DE PERSONAJES QUE INTENTEN ENSUCIAR MI PERSONA Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS LA DE MI GRUPO FAMILIAR.
ATENTAMENTE
PROFESORA CECILIA L. GORI
CONCEJAL DE LA UCR
2015-2019
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