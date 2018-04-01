LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE BOLSON

Resultado de imagen para teresa hube de el bolsÃ³nLA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS



                                             



.  LEANDRO FREDY CHAVEZ: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA

. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA

. VANESA SOLANGE LOBOS: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. PAULO FABIAN CARRIZO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. ANA MARIA GIANATTI: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS











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