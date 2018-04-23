LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE EL BOLSON

Resultado de imagen para LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE EL BOLSONCOMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL 23/04/2018
LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS




SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. MARIA TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 27/04/18 A PARTIR DE LAS 11 HS EN LA ESCUELA N° 214 DE LOS REPOLLOS



. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA

. PAULO FABIAN CARRIZO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. ANA MARIA GIANATTI: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. YOLANDA SOLEDAD AGUILAR: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. VILMA GUADALUPE LOBOS: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA MARTES 24/04/18 A LAS 08 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON












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