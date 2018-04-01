TRANSPORTE LA GOLONDRINA INFORMA

Resultado de imagen para transporte la golondrinaTRANSPORTE LA GOLONDRINA  INFORMA:

Líneas: El Maiten y Cholila  FERIADOS MAYO
 LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO

  
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

             Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
    
        FERIADOS MAYO

LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL

MARTES 01/05 SERVICIO COMO DIA DOMINGO CADA 2HS

VIERNES 25/05 SERVICIO COMO DIA DOMINGO CADA 2 HS

      
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

SERVICIO URBANO:

 BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL


FERIADOS MAYO

 LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO

TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

LINEA
MALLIN AHOGADO

FERIADOS MAYO

 LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO



TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

                 
             Líneas:
  El  Hoyo - Epuyen
   
   FERIADOS MAYO

 LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO



TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:

LINEA
WARTON

FERIADOS MAYO


MARTES 01/05 SIN SERVICIO














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