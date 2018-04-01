Líneas: El Maiten y Cholila FERIADOS MAYO
LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
FERIADOS MAYO
LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SERVICIO COMO DIA DOMINGO CADA 2HS
VIERNES 25/05 SERVICIO COMO DIA DOMINGO CADA 2 HS
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
SERVICIO URBANO:
BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL
FERIADOS MAYO
LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
LINEA
MALLIN AHOGADO
FERIADOS MAYO
LUNES 30/04 SERVICIO NORMAL
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
Líneas:
El Hoyo - Epuyen
FERIADOS MAYO
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MARTES 01/05 SIN SERVICIO
VIERNES 25/05 SIN SERVICIO
TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
LINEA
WARTON
FERIADOS MAYO
MARTES 01/05 SIN SERVICIO
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