Comunicado Club El Refugio

COMIENZA LA COPA BARILOCHE DE FÚTBOL ORGANIZADA POR LA LIGA DE FUTBOL DE BARILOCHE  Y LOS CLUBES EL REFUGIO, CRISTAL Y TORINO INVITAN A TODA LA POBLACION A VER LOS PARTIDOS Y ASÍ COLABORAR CON LAS INSTITUCIONES, EL DÍA DOMINGO 13 A LAS 16HS. SE JUEGA LA PRIMER FECHA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, LAS PRIMERAS DIVISIONES DE LOS CLUBES CRISTAL Y EL REFUGIO LOS ESPERAN.

ESTAMOS TRABAJANDO UNIDOS PARA QUE EL FUTBOL DE EL BOLSON SIGA CRECIENDO Y NUESTROS JOVENES PARTICIPEN REPRESENTANDONOS.











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