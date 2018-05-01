Comunicado Club El Refugio

COMIENZA LA COPA BARILOCHE DE FÚTBOL ORGANIZADA POR LA LIGA DE FUTBOL DE BARILOCHE Y LOS CLUBES EL REFUGIO, CRISTAL Y TORINO INVITAN A TODA LA POBLACION A VER LOS PARTIDOS Y ASÍ COLABORAR CON LAS INSTITUCIONES, EL DÍA DOMINGO 13 A LAS 16HS. SE JUEGA LA PRIMER FECHA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, LAS PRIMERAS DIVISIONES DE LOS CLUBES CRISTAL Y EL REFUGIO LOS ESPERAN.
ESTAMOS TRABAJANDO UNIDOS PARA QUE EL FUTBOL DE EL BOLSON SIGA CRECIENDO Y NUESTROS JOVENES PARTICIPEN REPRESENTANDONOS.
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