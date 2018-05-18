LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. MARIA TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 18/05/18 A PARTIR DE LAS 11.00 HS EN EL JUZGADO DE PAZ DE ÑORQUINCO. CITACIONES
. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. PAULO FABIAN CARRIZO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. ANA MARIA GIANATTI: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. MARIA ELSA CORREA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. JUSTO BARRIA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
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