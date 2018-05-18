LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

Resultado de imagen para LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSONSE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. MARIA TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 18/05/18 A PARTIR DE LAS 11.00 HS EN EL JUZGADO DE PAZ DE ÑORQUINCO. CITACIONES




. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA

. PAULO FABIAN CARRIZO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. ANA MARIA GIANATTI: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. MARIA ELSA CORREA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS

. JUSTO BARRIA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS












-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS

About the Author

iHoney

Noticias Del Bolson
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa.

Auspicia en NDB

Copyright © Noticias Del Bolson | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top