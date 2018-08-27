CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

LA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES CITA EN SU OFICINA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. CRISTINA NOEMI BADILLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. VALERIA PEINIPIL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARGARITA ADRIANA MOL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. LILIANA ELIZABETH GARRIDO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARCOS COSTICH: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. GEORGINA ANALIA DELGADO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. EVA CUEVAS Y PABLO SILVA: DEBERAN PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. ANTONELLA NAHIR RIQUELME: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 27/08/18 A LAS 10.15 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
. JESICA DAIANA QUILODRAN: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 27/08/18 A LAS 14 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
. ALEX PODPRULLENKO: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 27/08/18 A LAS 14 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
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