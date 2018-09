El picante cara a cara de Laurita Fernández y Flor Marcasoli en ShowMatch

“ El año pasado ella dijo que si yo entraba acá ella se bajaba del programa, y cerrarle las puertas de trabajo a la gente no está bueno. Es triste, como bailarina, que una es un número, lo deberías saber”, comentó la morocha. Es triste, como bailarina, que una es un número, lo deberías saber”, comentó la morocha.

Acto seguido, Ángel de Brito le recordó a Marcasoli que ella había sido la culpable de la separación de Laurita por su affaire con Bal. Y lo curioso es que Marcasoli no negó el romance. “¿ Y yo qué culpa tengo? A mí él también me mintió. Yo también la pasé mal. Igual no me interesa hablar de esa persona, es parte de mi pasado, estoy en otra. No sé quién es”, arremetió.

Cuando tuvo que puntuar, Laurita le puso un ocho y salió al cruce. “Yo estoy acá porque entré por un casting de muchas chicas y ni vos ni nadie fue nunca más importante como para que deje este trabajo. No es por desmerecer pero nunca fuiste algo fundamental en mi vida ”, contestó.

“ A mí la falsa víctima no me va, y venir a atacarme, no… ”, acotó la actual novia de Nico Cabré. Y cerró: “respecto al baile, después de todo lo que dijiste dije ‘acá la rompe, me despeina’. Eso no me pasó”.