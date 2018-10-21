COMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL DIA 26/ 10/18

LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. MARIA TERESA HUBE ATENDERA EL VIERNES 26/10/18 DE 9 HS A 10.30 HS EN LA ESCUELA N° 214 DE LOS REPOLLOS
. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. CRISTINA NOEMI BADILLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. VALERIA PEINIPIL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARCOS COSTICH: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. GEORGINA ANALIA DELGADO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. WALTER FABIAN BARRIENTOS: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. JESSICA TRAICO Y JADE JAZMIN TRAICO: DEBERAN PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. ADRIANA MARIELA REYES: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. FERNANDA SOLEDAD ALBORNOZ: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 22/10/18 A LAS 14 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
. RENE INALEF: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
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