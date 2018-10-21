LA LIGA AFUVECO INFORMA

DADO LA POSTERGACIÓN DE LA VENTA POR LAS CUESTIONES CLIMÁTICAS QUE ATRASARON A VENTA DE LOS MISMOS….
DIEZ EQUIPOS DE DISTINTAS LIGAS Y CATEGORÍAS PARTICIPAN EN LA PRESENTE RIFA…
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SORTEO :9/11/18 11HS FM PARAISO 20 MIL PESOS EN PREMIOS
5TO PREMIO…..….$ 2000.-
4TO PREMIO……..$ 3000.-
3ER PREMIO ….…..$ 4000.-
2DO PREMIO…..…$ 5000.-
1ER PREMIO……..$ 6000.-
DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRA LOCALIDAD.- CONTACTO SERGIO GIMENEZ 2944-930880
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