LA LIGA AFUVECO INFORMA

EL SORTEO DE LA RIFA VIGENTE , Y QUE SE ENCUENTRA A LA VENTA , QUE SE IBA A SORTEAR EL DIA 26/10/18 EN RADIO PARAISO., PASARA EL SORTEO PARA EL DIA 9/11/18 A LAS 11 HS EN FM PARAISO..
DADO  LA POSTERGACIÓN DE LA VENTA POR LAS CUESTIONES CLIMÁTICAS QUE ATRASARON A VENTA DE LOS MISMOS….
DIEZ EQUIPOS DE DISTINTAS LIGAS Y CATEGORÍAS PARTICIPAN EN LA PRESENTE RIFA…
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SORTEO  :9/11/18        11HS    FM PARAISO    20 MIL PESOS EN PREMIOS

5TO PREMIO…..….$ 2000.-
4TO PREMIO……..$ 3000.-
3ER PREMIO ….…..$ 4000.-
2DO  PREMIO…..…$ 5000.-
1ER   PREMIO……..$ 6000.-

DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRA LOCALIDAD.- CONTACTO SERGIO GIMENEZ 2944-930880












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