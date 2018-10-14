LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

LA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDÓ SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EL DIA JUEVES 18/10/18 EN RIO CHICO Y ÑORQUINCO Y EL VIERNES 19/10/18 ENTRE LAS 11 HS Y 13 HS EN LA ESCUELA N° 211 DE CUESTA DEL TERNERO
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