COMUNICADO DE LA DEFENSORIA - EL BOLSON.

LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. CRISTINA NOEMI BADILLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. VALERIA PEINIPIL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARCOS COSTICH: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. WALTER FABIAN BARRIENTOS: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. SANDRA RAIN, MIRIAM ELIZABETH FUENTES, CARLOS ALBIR, JAIME ARIEL CEA, KARINA ROCHA, JOSE LUIS DELGADO Y CLAUDIO ANDRES QUITRUPAN: DEBERAN PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. LUIS BARRIA Y MARIA TRIPAILAO: DEBERAN PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA PARA CAMBIAR EL TURNO QUE TENIAN EL DIA 16/11/18 CON LA DRA. HUBE
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