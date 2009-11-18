LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 09/11/18 A PARTIR DE LAS 12 HS EN LA ESCUELA N° 118 DE MALLÍN AHOGADO, ADEMÁS CITA A LAS SIGUIENTES PERSONAS:
. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. CRISTINA NOEMI BADILLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
. VALERIA PEINIPIL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARCOS COSTICH: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. WALTER FABIAN BARRIENTOS: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. DAIANA DEMETRIO: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE FAMILIA N° 11, SITO EN RUTA 40 NORTE ESQ. J.B. JUSTO DE EL BOLSON, EL DIA LUNES 05/11/18 A LAS 11 HS
. PAULINO PEDROSO, SANDRA RAIN, MIRIAM ELIZABETH FUENTES, CARLOS ALBIR, JAIME ARIEL CEA, KARINA ROCHA, JOSE LUIS DELGADO Y CLAUDIO ANDRES QUITRUPAN: DEBERAN PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. LUIS BARRIA, ALCIRA RIVAS Y MARIA TRIPAILAO: DEBERAN PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA PARA CAMBIAR EL TURNO QUE TENIAN EL DIA 16/11/18 CON LA DRA. HUBE
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