CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

Resultado de imagen para DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSONLISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSÓN:




. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA

. CRISTINA NOEMI BADILLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD

. VALERIA PEINIPIL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD

. MARCOS COSTICH: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD

. WALTER FABIAN BARRIENTOS: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA

. SANDRA RAIN, MIRIAM ELIZABETH FUENTES, CARLOS ALBIR, JAIME ARIEL CEA, KARINA ROCHA, JOSE LUIS DELGADO Y CLAUDIO ANDRES QUITRUPAN: DEBERAN PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA

. LUIS BARRIA  Y MARIA TRIPAILAO: DEBERAN PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA PARA CAMBIAR EL TURNO QUE TENIAN EL DIA 16/11/18 CON LA DRA. HUBE 

. MIRTA Y EVA ZAPATA: DEBERAN PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA 










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