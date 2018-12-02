LISTADO DE CITACIONES PARA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES DE EL BOLSON

. MARISA ELIZABETH RUBILAR: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. CRISTINA NOEMI BADILLA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. VALERIA PEINIPIL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARCOS COSTICH: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. WALTER FABIAN BARRIENTOS: DEBERA PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. SANDRA RAIN, MIRIAM ELIZABETH FUENTES, CARLOS ALBIR, JAIME ARIEL CEA, KARINA ROCHA, JOSE LUIS DELGADO Y CLAUDIO ANDRES QUITRUPAN: DEBERAN PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA
. MIRTA Y EVA ZAPATA: DEBERAN PRESENTARSE A LA BREVEDAD EN ESTA DEFENSORIA
. ANTONELLA NAYLA CASTRO: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. CARLOS HECTOR PUELMAN: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. ANDINA AYELEN CARDENAS: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
. MARIA CRISTINA ANGULO: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACIÓN EL DIA JUEVES 13/12/18 A LAS 8 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSÓN
SILVIO RUBEN ARIAS: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 17/12/18 A LAS 10 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
. PABLO DANIEL TISATO: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 17/12/18 A LAS 12 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
. MARIA FLORENCIA FERNANDEZ: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA LUNES 17/12/18 A LAS 14 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS
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