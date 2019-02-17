COMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL DIA 28/02/19

LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS



GISELLA CARDENAS: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA JUEVES 28/02/19 A LAS 8.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON                             
 
- MIRTA SUSANA SEPULVEDA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD                                                                                                                                                         
 
                                                                  - TAMARA DECARA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA EL DIA MIERCOLES 27/03/19 A LAS 9.30 HS EN EL JUZGADO DE FAMILIA N° 11 SITO EN RUTA 40             NORTE                        DE                                EL BOLSON              










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