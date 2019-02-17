COMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL DIA 28/02/19

GISELLA CARDENAS: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL DIA JUEVES 28/02/19 A LAS 8.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
- MIRTA SUSANA SEPULVEDA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
- TAMARA DECARA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA EL DIA MIERCOLES 27/03/19 A LAS 9.30 HS EN EL JUZGADO DE FAMILIA N° 11 SITO EN RUTA 40 NORTE DE EL BOLSON
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS