COMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL DIA 27/03/19

SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 29/03/19 A PARTIR DE LAS 11 EN LA ESCUELA N° 214 DE LOS REPOLLOS
- MIRTA SUSANA SEPULVEDA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
- FABIAN FLORES: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
- SEGUNDO EPUL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
- CINTHIA QUILODRAN: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD
- CRISTINA MALDONADO: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL JUEVES 28/03/19 A LAS 13.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
- ROMINA NATALI AGUILERA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL VIERNES 29/03/19 A LAS 12 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON
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