COMUNICADO DE LA DEFENSORIA AL DIA 27/03/19

Resultado de imagen para DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES el bolsonLA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES COMUNICA QUE MUDO SU OFICINA A LA RUTA 40 NORTE, AL LADO DEL JUZGADO DE FLIA. N° 11, LA ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 13.30 HS




SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 29/03/19 A PARTIR DE LAS 11 EN LA ESCUELA N° 214 DE LOS REPOLLOS




- MIRTA SUSANA SEPULVEDA: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD                                                                                                                                 

- FABIAN FLORES: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA  BREVEDAD                                                                                                                                                         

- SEGUNDO EPUL: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA  A LA BREVEDAD                                                                                                                                                       

- CINTHIA QUILODRAN: DEBERA PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD                                                                                                                                               

- CRISTINA MALDONADO: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL JUEVES 28/03/19 A LAS 13.30 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON

- ROMINA NATALI AGUILERA: DEBERA PRESENTARSE A AUDIENCIA DE MEDIACION EL VIERNES 29/03/19 A LAS 12 HS EN CASA DE JUSTICIA SITA EN CALLE PERITO MORENO Y GUASCO DE EL BOLSON 












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