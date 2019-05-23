EL 10 DE JUNIO ES EL DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL. EN ESA FECHA, EN 1945 SE CAMBIO DE MANO IZQUIERDA (REGLAMENTACION HEREDADA POR GRAN BRETAÑA) A MANO DERECHA, EL SENTIDO DE LA CIRCULACION VEHICULAR.
EN BUENOS AIRES EL DIA 8 DE JUNIO, SOBRE LA CALLE CORRIENTES FRENTE A LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIA, DONDE HUBO UN EVENTO CON SIMULADORES DE CHOQUE, GAFAS SIMULADORAS DE ALCOHOL, ACTIVIDADES ARTISTICAS, RECUPERACION CARDIOPULMONAR (RCP), ALCOHOLIMETROS, RADARES Y ENTREGA DE AFICHES.
TAMBIEN ESTUVIMOS LOS FAMILIARES DE VICTIMAS CON NUESTROS BANNERS CONCIENTIZANDO Y ACOMPAÑAN DO ESTE EVENTO.
GRUPO J.E.N.
DEFENDIENDO LA VIDA
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS