DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL.

EL 10 DE JUNIO ES EL DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL. EN ESA FECHA, EN 1945 SE CAMBIO DE MANO IZQUIERDA (REGLAMENTACION HEREDADA POR GRAN BRETAÑA) A MANO DERECHA, EL SENTIDO DE LA CIRCULACION VEHICULAR.

    EN BUENOS AIRES EL DIA 8 DE JUNIO, SOBRE LA CALLE CORRIENTES FRENTE A LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIA, DONDE HUBO UN EVENTO CON SIMULADORES DE CHOQUE, GAFAS SIMULADORAS DE ALCOHOL, ACTIVIDADES ARTISTICAS, RECUPERACION CARDIOPULMONAR (RCP), ALCOHOLIMETROS, RADARES Y ENTREGA DE AFICHES.
    TAMBIEN ESTUVIMOS LOS FAMILIARES DE VICTIMAS CON NUESTROS BANNERS CONCIENTIZANDO Y ACOMPAÑAN DO ESTE EVENTO.


                                                       GRUPO J.E.N.
                                                       DEFENDIENDO LA VIDA











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