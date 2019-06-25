TRANSPORTE LA GOLONDRINA INFORMA:

Resultado de imagen para transporte la golondrina el bolsonTRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:



           Líneas:
 El Maiten  y  Cholila
       FERIADOS
8 y 9 DE JULIO- SIN SERVICIO




    Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
   
       
 FERIADOS
8 Y 9 DE JULIO
SERVICIO CADA  2HS
   
     


SERVICIO URBANO:

 BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL
FERIADOS
8 DE JULIO SERVICIO COMO DIA SABADO
9 DE JULIO -SIN SERVICIO




LINEA
MALLIN AHOGADO
 FERIADOS
8 DE JULIO SERVICIO NORMAL
9 DE JULIO- SIN SERVICIO

   
             Líneas:
  El  Hoyo – Epuyen

        FERIADOS
8 DE JULIO SERVICIO COMO DIA SABADO

9 DE JULIO -SIN SERVICIO


LINEA
WARTON
 FERIADO
9 DE JULIO -SERVICIO NORMAL












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