TRANSPORTE LA GOLONDRINA
INFORMA:
Líneas:
El Maiten y Cholila
FERIADOS
8 y 9 DE JULIO- SIN SERVICIO
Línea:
Lago Puelo – El Bolsón
FERIADOS
8 Y 9 DE JULIO
SERVICIO CADA 2HS
SERVICIO URBANO:
BARRIO LUJAN –RADIO NACIONAL
FERIADOS
8 DE JULIO SERVICIO COMO DIA SABADO
9 DE JULIO -SIN SERVICIO
LINEA
MALLIN AHOGADO
FERIADOS
8 DE JULIO SERVICIO NORMAL
9 DE JULIO- SIN SERVICIO
Líneas:
El Hoyo – Epuyen
FERIADOS
8 DE JULIO SERVICIO COMO DIA SABADO
9 DE JULIO -SIN SERVICIO
LINEA
WARTON
FERIADO
9 DE JULIO -SERVICIO NORMAL
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