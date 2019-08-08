LA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES, A CARGO DE LA DRA. MARÍA TERESA HUBE, HACE SABER QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 13.30 HS. EN RUTA 40 NORTE (AL LADO DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11).- ACTUALIZADO AL 08.08.19
SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE LA DRA. MARIA TERESA HUBE ATENDERA EL DIA VIERNES 09/08/19 EN EL JUZGADO DE PAZ DE EL MANSO DE 10 A 11.30 HS, Y EN LA ESCUELA N° 181 DE EL FOYEL A LAS 12 HS
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
- EVELYN, AYLEN GALLARDO
- FELIZA CORREA
- AGUSTINA CANDELA GONZALEZ
- GABRIELA NATALIA SIRES
- GABRIELA DEL CARMEN CARDENAS
- ANDREA NATALIA BAGÜES
- NICOLAS LOPEZ
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