Comunicado social: retirar títulos de propiedad

La Municipalidad de El Bolsón cita en la Dirección de Catastro a los siguientes vecinos, a fin de retirar su Título de Propiedad, desde el próximo miércoles 18 de septiembre en horario de 14 a 19 hs. Ellos son:


1 BASCHMAN FABIO LEONEL
2 BOCA ROSALÍA
3 BUCH LUCIO 
4 CAÑUMIL, NILDA
5 ESCURRA YANINA BETIANA
6 GALLARDO GLADYS MARIANA 
7 GEREZ PATRICIA LILIANA y CERDA RUPERTO
8 GOROSO ROSA
9 LLANQUITRU ROSANA YANINA
10 LOPEZ PATRICIA ISABEL 
11 MARTINEZ GELABERT LORENA PAOLA
12 MEYER PAMELA NOEMI
13 MUÑOZ ALEJANDRO ALFREDO
14 PAEZ ELENA DEL VALLE 
15 RIQUELME LUISA SABINA
16 RODRIGUEZ FATIMA y BAIGORRIA NICOLAS
17 VERGARA DORALISA RAQUEL
18 VERGARA HELVECIA ANAHI
19 WILLIAMS SILVIA MONICA
Correspondiente a los Barrios Costanera Sur, Las Mutisias, Ampliación Irigoyen, Esperanza, Lujan y San José.












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