DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES

DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES, A CARGO DE LA DRA. MARÍA TERESA HUBE, HACE SABER QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 13.30 HS. EN RUTA 40 NORTE (AL LADO DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11).- ACTUALIZADO AL 02.09.19




SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:



- FELIZA CORREA

- AGUSTINA CANDELA GONZALEZ

- GABRIELA NATALIA SIRES

-  ANDREA NATALIA BAGÜES

- NICOLAS LOPEZ

- VARELA MARIA SOL

- SILVIA PAOLA DEMETRIO CARRILLO: DEBERA PRESENTARSE  URGENTE EN ESTA DEFENSORIA SITA EN RUTA 40 NORTE

- SANDRA RAIN, KARINA ROCHA, MIRIAM ELIZABETH FUENTES, CARLOS ALBIR, JAIME ARIEL CEA, JOSE LUIS DELGADO Y CLAUDIO QUITRUPAN: DEBERAN PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD.

 -RIVAS, ALCIRA ESTHER: DEBERÁ PRESENTARSE A ACOMPAÑAR LA SIGUIENTE DOCUMENTAL: ACTA DE MATRIMONIO

-JARA PÉREZ, RAÚL OSVALDO: DEBERÁ PRESENTARSE A ACOMPAÑAR LA SIGUIENTE DOCUMENTAL: ACTA DE MATRIMONIO











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