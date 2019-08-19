DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES, A CARGO DE LA DRA. MARÍA TERESA HUBE, HACE SABER QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 13.30 HS. EN RUTA 40 NORTE (AL LADO DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11).- ACTUALIZADO AL 02.09.19
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
- FELIZA CORREA
- AGUSTINA CANDELA GONZALEZ
- GABRIELA NATALIA SIRES
- ANDREA NATALIA BAGÜES
- NICOLAS LOPEZ
- VARELA MARIA SOL
- SILVIA PAOLA DEMETRIO CARRILLO: DEBERA PRESENTARSE URGENTE EN ESTA DEFENSORIA SITA EN RUTA 40 NORTE
- SANDRA RAIN, KARINA ROCHA, MIRIAM ELIZABETH FUENTES, CARLOS ALBIR, JAIME ARIEL CEA, JOSE LUIS DELGADO Y CLAUDIO QUITRUPAN: DEBERAN PRESENTARSE EN ESTA DEFENSORIA A LA BREVEDAD.
-RIVAS, ALCIRA ESTHER: DEBERÁ PRESENTARSE A ACOMPAÑAR LA SIGUIENTE DOCUMENTAL: ACTA DE MATRIMONIO
-JARA PÉREZ, RAÚL OSVALDO: DEBERÁ PRESENTARSE A ACOMPAÑAR LA SIGUIENTE DOCUMENTAL: ACTA DE MATRIMONIO
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
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