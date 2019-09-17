DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES

Resultado de imagen para TERESA HUBEDEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES  A CARGO DE LA DRA. MARÍA TERESA HUBE, HACE SABER QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 13.30 HS EN RUTA 40 NORTE (AL LADO DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11) E INFORMA QUE EL DIA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE ATENDERA EN EL JUZGADO DE EL MANSO Y EN LA ESCUELA N° 150 DE EL FOYEL. 

TAMBIEN SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:



- NUÑEZ, MARIANO FABIAN:  Presentarse audiencia de mediación el día JUEVES 7 DE NOVIEMBRE A LAS 9:30 HS. 

- LONCON, CESAR MASIMILIANO

- CAYUNAO, MARIA ANA
- CORREA, FELIZA

- GONZALEZ, AGUSTINA CANDELA

- SIRES, GABRIELA

- BAGÜES,   ANDREA NATALIA

-  LOPEZ, NICOLAS

- VARELA, MARIA SOL

-  ROCHA, KARINA

- FUENTES, MIRIAM ELIZABETH

- ALBIR, CARLOS

- CEA, JAIME ARIEL

- DELGADO, JOSE LUIS

- QUITRUPAN, CLAUDIO

- RAILEF, MARÍA DEL CARMEN

- INALEF, CASANDRA

-  RODRIGUEZ, RAFAEL DAVID

- VALENZUELA, SOLEDAD DEISY

- GALIPO, MARIANELA











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