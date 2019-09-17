DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES A CARGO DE LA DRA. MARÍA TERESA HUBE, HACE SABER QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 13.30 HS EN RUTA 40 NORTE (AL LADO DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11) E INFORMA QUE EL DIA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE ATENDERA EN EL JUZGADO DE EL MANSO Y EN LA ESCUELA N° 150 DE EL FOYEL.
TAMBIEN SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
- NUÑEZ, MARIANO FABIAN: Presentarse audiencia de mediación el día JUEVES 7 DE NOVIEMBRE A LAS 9:30 HS.
- LONCON, CESAR MASIMILIANO
- CAYUNAO, MARIA ANA
- CORREA, FELIZA
- GONZALEZ, AGUSTINA CANDELA
- SIRES, GABRIELA
- BAGÜES, ANDREA NATALIA
- LOPEZ, NICOLAS
- VARELA, MARIA SOL
- ROCHA, KARINA
- FUENTES, MIRIAM ELIZABETH
- ALBIR, CARLOS
- CEA, JAIME ARIEL
- DELGADO, JOSE LUIS
- QUITRUPAN, CLAUDIO
- RAILEF, MARÍA DEL CARMEN
- INALEF, CASANDRA
- RODRIGUEZ, RAFAEL DAVID
- VALENZUELA, SOLEDAD DEISY
- GALIPO, MARIANELA
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
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