Estudio contable de El Bolsón.

Comunicado desde el estudio contable de nuestra localidad, Fabiana Dimaro.
ESTIMADO CLIENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EL DIA 21 DE MARZO Y EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA , CUMPLIMOS CON INFORMARLE QUE VAMOS A ESTAR TRABAJANDO EN FORMA ON LINE PARA BRINDARLE UNA MAYOR INFORMACIÓN Y EVACUAR CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES IMPOSITIVAS Y LABORAL QUE RESPECTE A CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA
QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HABILITADOS SON VÍA EMAIL O WHATSAPP EN LOS HORARIOS HABITUALES .
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