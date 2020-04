Noticias del Bolsón diálogo esta mañana con el secretario de turismo Bruno Hellriegel en relación al pedido de varios estudiantes que están varados en la localidad de la plata a los cuales le pidió paciencia, "primero tenemos que garantizar la situación sanitaria de toda la localidad por eso les pido que nos aguarde en un poco más", explico el funcionario. Helrriegel también se refirió a los 30 turistas que están alojados en un camping local de los cuales confirmo que están siendo asistido con comida, pero que también no quieren irse de la localidad por lo que no se descarta que sean retirado del camping por la fuerza pública.estamos trabajando desde la municipalidad también por él por instrucciones impartidas por entenderte a cargo Fabián Rudolph en hacer un relevamiento y tener la información exacta de cuánta gente estamos hablando, porque sabemos que hay mucha gente que es de El Bolsón que está varada, sabemos también que hay estudiantes por ejemplo, que están estudiando en otro lugar, pero que quieren volver a su localidad que tienen una situación distinta, por ahí que aquella persona que está circunstancialmente varada en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba en Rosario o en distintos puntos del país”.Consultaremos con salud para ver donde pueden hacer la cuarentenaSeguidamente el funcionario explicó que se está realizando un informe de la situación que será presentado al sector de salud para tomar una decisión, “El informe que vamos a llevar seguramente en el día de hoy a las autoridades sanitarias en esta localidad es para ver si autorizan la llegada de un micro, que esté micro pueda cumplir con las normas vigentes de seguridad, porque entendemos que al venir de una zona de circulación del virus esta gente que va a llegar o qué podría llegar, debería cumplir con una cuarentena conociendo las normas con lo cual hoy vamos a estar consultando las autoridades locales del hospital, si existe esta posibilidad de darles un lugar para hacer la cuarentena y si no lamentablemente vamos a tener que posponer la llegada de esta gente hasta una vez que finalizan las restricciones a nivel nacional”, asevero.No se quieren ir.En relación a la situación que viven unas 30 personas que están alojados en camping de la zona de El Barrio los hornos de secretario de turismo Bruno Helrriegel explicó la situación que están viviendo más allá de que en dos oportunidades se lo quiso incluir en los micros que salen desde El Bolsón hacia Buenos Aires y el norte de la república Argentina estas personas no quisieron tomar estos micros y también aseguró de que están siendo asistidos desde el área de desarrollo municipal, "es una situación compleja lógicamente, que nosotros en virtud de la cantidad de pasajeros que vamos teniendo, vamos contabilizando de forma cotidiana y armando el tamaño del micro que puede llegar a salir con distintos destinos”.Seguidamente agrego: “hay que aclarar que hay lugares en los cuales no reciben gente directamente, la ciudad de Neuquén la terminal de Neuquén, se encuentra cerrada y no está recibiendo en este momento micros con lo cual esto complica un poco la coordinación de algunos viajes no sucede lo mismo con capital Federal, con retiro por lo que en este momento se trabaja con las empresas de transporte distintas alternativas para que la gente que tiene que llegar pueda viajar, lo cual no quiere decir que la persona cuando se bajé del colectivo por ahí pase un mal momento con las autoridades locales”, enfatizó Helrriegel.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |