Capacitación on line sobre responsabilidad civil

La Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro comparte con el cuerpo de agentes judiciales de la provincia la posibilidad de realizar cursos jurídicos on line a través de la Red Reflejar, el instituto que reúne a las escuelas de formación de los Poderes Judiciales de todo el país.En la actualidad está disponible un curso sobre Responsabilidad Civil al que se puede acceder libremente previa inscripción en el campus virtual de Reflejar: https://campus.reflejar.wolap.com/catalogo.cgiEl curso tiene una duración cuatro semanas, con modalidad de cursado autogestionado. Si bien prevé una dedicación de dos horas semanales, quienes participen de la capacitación pueden administrar individualmente sus tiempos.El curso está diseñado para realizarse de manera on line. Cada unidad temática cuenta con un video explicativo y material de lectura relacionado.El programa aborda el régimen de la responsabilidad en el Código Civil y Comercial Argentino, sus presupuestos y factores de atribución. Las exposiciones están a cargo del Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.Por otra parte, la Escuela de Capacitación Judicial, que preside el juez del Superior Tribunal de Justicia Sergio Barotto, se encuentra adaptando a las modalidades virtuales que impone el aislamiento social obligatorio las principales actividades que estaban previstas en el plan de formación diseñado para el año judicial 2020.