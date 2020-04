En conferencia de prensa la gobernadora de Río negro Arabela carreras dio precisiones sobre las nuevas flexibilizaciones que abra en al menos 28 municipios de los 39 que tiene la provincia. También detalló que las curvas de casos muestran aplanamiento en Bariloche y Cipolletti, dos de las ciudades más pobladas de la provincia, donde “el esfuerzo del aislamiento está dando buenos resultados”.La gobernadora, Arabela Carreras, detalló hoy todos los aspectos del Plan Estratégico de Respuesta Integrada al COVID-19. En una presentación a la prensa, realizó un exhaustivo análisis de cada región y presentó el nuevo equipamiento de salud y seguridad adquirido por la Provincia.En el Salón Gris de la Casa de Gobierno, la Mandataria estuvo acompañada por los ministros de Salud, Fabián Zgaib y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan.Explicó que de los 39 municipios de la provincia, 27 actualmente no tienen casos activos. Es decir, la gran mayoría del territorio provincial no tiene presencia del virus.Además, anunció que en 28 municipios se permitirá la incorporación de nuevas actividades exceptuadas por Nación del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.También detalló que las curvas de casos muestran aplanamiento en Bariloche y Cipolletti, dos de las ciudades más pobladas de la provincia, donde “el esfuerzo del aislamiento está dando buenos resultados”Arabela explicó que en 12 municipios hay casos activos, delimitados en tres Departamentos: Bariloche (Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón), Roca (General Roca, Cipolletti, Allen, Villa Regina y Cinco Saltos) y Avellaneda (Choele Choel, Lamarque, Beltrán y Chimpay).“Proponemos un tratamiento diferencial entre regiones”, sostuvo la Gobernadora y detalló que en 28 localidades, que no tienen presencia activa de COVID-19, se habilitan actividades autorizadas por la Nación “con estrictos protocolos de seguridad”.Estas comunas son Campo Grande, Catriel, Cervantes, Chichinales, Comallo, Contralmirante Cordero, Coronel Belisle, Darwin, General Conesa, El Bolsón, General Godoy, Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Ingeniero Huergo, Los Menucos, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Sierra Grande, Valcheta y Viedma.“Todas estas actividades generan gran movimiento, fuentes de trabajo, posibilidades de generar recursos para muchas personas. Pedimos que lo hagan con responsabilidad. Insistimos en el llamado a la responsabilidad individual”, reflexionó la Gobernadora. Mencionó que, en una decisión consensuada con los intendentes e intendentas, se dispuso no autorizar las salidas recreativas de una hora.El comportamiento de las curvasPor otro lado, la Gobernadora explicó que en San Carlos de Bariloche, la ciudad más poblada de la provincia, la curva de casos va mostrando aplanamiento. Lo mismo pasa en Cipolletti, la tercera localidad con más habitantes de Río Negro.Sostuvo que los casos de General Roca y el Valle Medio son los que generan mayor preocupación en el momento y se está trabajando en esta situación. Roca es la segunda ciudad más poblada y tiene 9 casos. En Valle Medio, hay cuatro localidades que en conjunto suman 47 casos y elevan la curva: 24 en Choele Choel, 13 en Lamarque, 5 en Luis Beltrán 5 y 5 en Chimpay.También se analizó la situación de otras ciudades, como El Bolsón, Dina Huapi, Allen, Cinco Saltos y Villa Regina la situación.Nuevo equipamiento en salud y seguridadFinalmente, la Gobernadora confirmó que se compró todo el equipamiento para poner en funciones 80 nuevas camas para Terapia Intensiva, que se suman a las 157 que ya están funcionando. Solo 6 están siendo ocupadas actualmente.Además, detalló la compra de 40 cámaras termográficas que permitirán tomar la temperatura de las personas en los accesos a la provincia.“El sistema está preparado, los ciudadanos hacemos el esfuerzo y la Provincia tiene mucho coraje”, explicó.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |