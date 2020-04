Así lo confirmó esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón el comisario de Lago Puelo César Lloyd quién destacó que solamente los trabajadores del área de salud y seguridad son aquellos que podrán ingresar a la provincia de Chubut sin tener que realizar la cuarentena pertinente.Desde la tarde del lunes rige una nueva resolución a nivel ministerial en Chubut dando cuenta que todos los vecinos que traspasen en paralelo 42 ingresando desde El Bolsón hacia la provincia patagónica deberán realizar la cuarentena obligatoria durante 15 días con control sanitario, "aquella persona que tenga domicilio en la ciudad de El Bolsón no podrá pasar a la provincia de Chubut bajo ningún concepto, ni con autorización Federal, ni con permiso, solo siendo trabajadores de salud o de seguridad “, explicó el comisario Cesar Lloyd.Esto obedece a que Chubut a determinado qué Río Negro es una zona de riesgo viral, sobre todo con los últimos resultados conocidos en San Carlos de Bariloche sostuvo Lloyd.Proveedores sí.Consultado el funcionario policial sobre la posibilidad de paso a proveedores de insumos y mercaderías destacó que teniendo la documentación en regla no habría inconveniente que puedan realizar el paso interprovincial para lo cual deberán contar con el permiso nacional el permiso provincial y los vehículos debidamente habilitados.Si vas al banco terminas en cuarentenaDe igual manera el comisario de Lago Puelo César Lloyd confirmó que también rige la nueva resolución del Ministerio de seguridad de la provincia de Chubut dando cuenta que toda aquella persona que tenga domicilio en Chubut pero que haya viajado a la provincia de Río Negro, ya sea a El Bolsón o alguno de sus localidades, para cobrar sus haberes en el banco o realizar cualquier tipo de trámites al ingresar nuevamente al Chubut deberá realizar la cuarentena sanitaria de 15 días con el control estricto del área de salud de la provincia, " le estamos explicando a todos aquellos vecinos que tienen que cobrar sus haberes en el banco de El Bolsón que pueden salir de Chubut ir a hacer su trámite al banco pero también le hacemos saber que cuando ingresen a la provincia tienen que hacer la cuarentena, controlada y monitoreada por la justicia chubutense”, detallo el comisario.Los trabajadores no podrán pasarFinalmente, el funcionario policial confirmo que los trabajadores que vivan en El Bolsón pero que trabajen en la provincia de Chubut no podrán ingresar y si tuviesen domicilio en esa provincia y de cualquier manera ingresarían directamente a realizar la cuarentena pertinente controlada por el área de salud y la Justicia.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |