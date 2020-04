En virtud de que el grupo de mayor riesgo para sufrir el coronavirus son los adultos mayores noticias del Bolsón visitó esta mañana una de las tres residencias que tiene la provincia Río Negro en todo su territorio, se trata de la residencia Quilla Hue, emplazada en nuestra localidad, la cual alberga a 9 abuelos y por la situación de cuarentena debió cerrar las puertas a quienes venían visitar a los abuelos. "Nuestros adultos mayores hoy en día se encuentran en muy buen estado de salud", sostuvo Pontone. Históricamente la residencia de adultos mayores de El Bolsón albergaba a 9 ancianos y otro tanto de adultos mayores que venían a pasar el día, y de paso tener la posibilidad de una merienda, sinembargo, con el aislamiento preventivo y obligatorio que se ha determinado a través del gobierno nacional desde la dirección del establecimiento se determinó que sólo podrán ingresar el personal de asistencia y proveedores."En virtud de la situación que se vive y preservando la salud de nuestros adultos mayores Es que determinamos suspender todas las visitas y permitir solamente el acceso de aquellas personas que trabajan en la residencia o son los proveedores habituales", explicó la directora Romina Pontone.Sobre la cantidad de abuelos que residen en el lugar y los que venían por el día, Pontone explico, “Acá están 9 abuelos residiendo y bueno teníamos más abuelos en el centro de día eran 5 abuelos que estaban asistiendo, pero por la situación de aislamiento ya no lo pueden hacer por lo que están con sus familias”.Sobre si estos 5 abuelos están contenidos y asistidos la directora agrego, “el qué necesita asistencia se lo asiste. Pero ellos venían más que nada para recreación, para poder compartir con los otros adultos mayores, pero por la situación de aislamiento no podemos recibir gente externa, por un tiempo vamos a cortar el centro de día, pero todo lo que necesiten se le suministra”, detallo.Pasar la cuarentenaEn relación a como pasan los días los abuelos, Ana una de las colaboradoras explico, “tenemos una señora que viene a hacer manualidades y siempre tratamos de que estén lo mejor posible que pueden estar en esta época, contentos alegres y pueden hacer muchas actividades manuales porque así también se entretienen mucho”.Con todo Ana comentó que la familia tomo bien la determinación de cerrar el acceso a la residencia, “no pueden ingresar personas ajenas al establecimiento y nos mantenemos así, los familiares lo tomaron bien porque la idea es cuidar a los adultos mayores entonces entendieron que estas medidas de restricción son básicamente para preservar a los abuelos y que el virus no entré en la residencia”, detalló Ana.VacunadosEn lo estrictamente referente a la salud Mercedes, la enfermera que asiste a los 9 adultos mayores que tienen las residencias explico, " como personal de salud estoy a cargo de este lugar dado que primeramente se debió capacitar al personal para que esté tranquilo y podamos trabajar bien, sin temores y sabiendo que hacer, porque acá los vulnerables son los adultos mayores y somos nosotros los que venimos de afuera que debemos cuidarnos para cuidarlo a ellos", enfatizo la encargada de salud.En relación a la vacunación que reciben los abuelos todos los años Mercedes confirmó que este año se vacunaron y que incluso tienen dosis prevista por cualquier situación que pueda surgir, "están acostumbrados a ser vacunados y también se le hizo una de las cosas más importantes que deben estar vacunado ya que el personal que los atiende también fue vacunado, porque es una de las maneras que nosotros podamos estar saludables y cuidarlos a ellos”.Finalmente, la directora de la residencia de adultos mayores destacó que los residentes se encuentran todos en excelente estado de salud, "es más no tenemos ni un adulto mayor con resfrío o con gripe o con algún síntoma y la verdad que en este momento dado, es muy bueno, por eso se determinó que las visitas no pueden venir, salvo el personal, nuestros adultos mayores hoy en día se encuentran en muy buen estado de salud", sentencia Romina Pontone.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |