El hecho ocurrió anoche cerca de las 23 hs cuando el reportero a borde de su pick up último modelo arremetió con todos los controles de que desde Cholila hasta El Bolsón, ciudad donde arribo tras derribar también varios conos y a alta velocidad, luego de 1 hora regreso con la misma violencia, fue detenido por el comisario Dario Gonzales en El Hoyo.Ayer pasadas las 23,30 hs puesto control paralelo 42 ruta nacional 40 el personal policial observa una camioneta Amarok doble cabina blanca vidrios polarizados que transita de sur a norte a gran velocidad sin detenerse en retén y luego pisa los conos del control de Río Negro distante 200 ms y siendo 0040 hs mismo rodado ingresa de norte sur y elude control de Chubut rompiendo varios conos a lo que los empleados policiales tratan detenerlo haciendo caso omiso y pasa nuevamente alta velocidad. Disparos para detenerloEn razón de la situación que se presentaba con esta camioneta que ya había sido denunciada por le reten de Cholila, ya que allí realizo la misma maniobra es que se hacen disparos aire forma intimidatorio. Luego se avisa comisaría y se pone control móvil ruta 40 altura puente Salamin y se da alerta a las demás comisarías.Siendo 01;30 se observa un vehículo circular callejón los inmigrantes dirección ruta y allí se dirige en un móvil el comisario inspector Darío Gonzales observando al rodado que sale hacia ruta haciendo caso omiso detención y es perseguido por ambos móviles deteniendo marcha a 2 km sobre ruta y allí desciende conductor y su acompañante, luego se baja a un tercero que estaba asiento trasero.Se trata de una camioneta marca vw Amarok cuyo conductor y propietario resulto ser el conocido dueño medio de comunicación Cholila on line, en virtud de este raid descontrolado, se comunica vía telefónica lugar dr Díaz Mayer m.p.fiscal de turno quien dice no ser competencia justicia ordinaria. Luego se avisa secretaria fiscal federal dra Gómez quién expresa no interesa detención ni secuestro por lo que solo dispone imputar por los articulos 205 y 239 cp y continúen a sus domicilios.Se dió aviso secretaria juzgado federal quien dispuso misma orden de fiscalía federal. Se labró actas lugar. Se incauta el rodado en virtud del dnu 297 artículo 4 a disposición ministerio seguridad provincial quedando alojado está y personas a bordo móvil cría Epuyen y Cholila fueron llevados su domicilio previo examen médico y notificación 239 cp.También participaron de la detención el jefe y personal de Epuyen, Cholila, drogas e investigación y criminalística comarca.