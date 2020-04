Así lo acaba de confirmar la doctora Mercedes Ibero en conferencia de prensa a nivel provincial explicando que la paciente fue descartada para Covid-19 dado que presenta otra patología virósica.En el parte de prensa diario que emite el gobierno de la provincia de Río Negro a cargo de la doctora Mercedes Ibero, se confirmó entonces que la paciente que estaba internada en el hospital de área El Bolsón como sospechosa fue desestimado para coronavirus dado que la misma presenta otro cuadro febril con presencia de un virus que no es el Covid-19.La paciente ingresada antes de ayer, se descartó como caso sospechoso, ya que se le realizaron estudios complementarios y se arribó al diagnóstico clínico de otra patología (absceso retrofaringeo).Proceso infeccioso bacteriano, que provoca muchísimo dolor de garganta y dificultad para tragar. Pero no pertenece a los síntomas de virus Covid-19.La paciente fue trasladad al nosocomio de San Carlos de Bariloche durante la madrugada de hoy.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |