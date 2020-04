Tras la medida Judicial de no innovar respecto del Juzgado de Faltas, emanada del juez de primera instancia de Lago Puelo, Dr. Gregorio y ratificada por la Cámara de Apelaciones, que da por tierra con la intención del ejecutivo local de derogar la ordenanza de creación del Juzgado de Faltas y remover a la jueza de faltas Dra. Patricia Zavalia, se sucedieron una serie de hechos que terminaron con una denuncia penal.Si bien la situación de la Jueza de Faltas ya estaba aclarada, al menos para la justicia, desde el ejecutivo municipal continuaron acciones tendientes a desestabilizar el órgano mencionado. La quita de recursos así como del personal administrativo y ahora una maniobra poco clara para sacarle la oficina a la jueza Zavalia." la semana pasada, la funcionaria de inspectoría de tránsito, con la excusa de ayudar a resolver la problemática de no poder ingresar a Chubut ya que el intendente no me incluyo en la lista de funcionarios que podrían entrar a la localidad, me propuso, que le diera la llave de la oficina a ella comprometiéndose a entregársela a mi secretaria para que vaya a trabajar y garantizandome además, que el secretario de gobierno había accedido a permitirle a mi secretaria que vuelva a su puesto de trabajo”, explica la jueza en una entrevista lograda por noticiasdelbolsón.Seguidamente Zavalia explico que hizo entrega de la llave tal como lo acordaron telefónicamente, para que en el retén de la ruta 40 la funcionaria de inmediato le deje la llave a mi secretaria,“ en vez de dársela a la secretaria, como habíamos quedado, se la quedó (me dijo que fue por órdenes del Intendente y del Secretario de gobierno, porque habían decidido entrar para vaciar el juzgado y entregar el local donde funciona), todo esto sin mi autorización ni habiéndome informado de lo que pretendían hacer, sino que mintiéndome me sustrajeron las llaves”.Denuncia penalMas adelante Zavalia confirmó, que ante la situación dada debió realizar la denuncia penal correspondiente, “cuando comprobé que la llave nunca llegó a su destino inmediatamente realice la denuncia a fiscalia quien ordenó una guardia policial. Como confirmó el comisario la guardia policial frente al juzgado estuvo toda la noche, pero entre la sustracción de la llave y la intervención policial pasaron 4 horas ... en ese momento alguien entro a la oficina”, cuando finalmente pude pasar hacia Chubut, me dirigí a mi oficina entré y vi que no estaban las cosas como yo las había dejado, los cajones cerrados con llave estaban abiertos, etc,”, “ denuncia la jueza de faltas.No quedo ahíAl otro día cuando la jueza fue a pedirles que la devolución de las llaves, se negaron, “me dijeron que iban a entrar sin mi autorización y con la jueza de paz. Obviamente que la jueza de Paz les dijo, que ella misma había notificado de la medida judicial que da cuenta de no innovar respecto del funcionamiento del juzgado de Faltas y que de ninguna manera aprobaba ese obrar, el juez Gregorio avalo esa decisión y le dijo al ejecutivo municipal que solo podrían acceder con una orden judicial”, destaco Zavalia.Finalmente dejaron la llave en la comisaria para ser devuelta. Mañana lunes se van a hacer las pericias en la oficina, para seguir adelante con la investigación de los hechos y ver que documentación falta de la oficina.No es nuevo el accionarDesde que el ejecutivo asumió, y quiso derogar la ordenanza, entre las acciones que realizó fue desafectar al personal administrativo del juzgado, “además de dejarme de pagar el sueldo y querer desalojar la oficina donde funciona el juzgado, llevándolo a una dependencia dentro del edificio municipal, (que está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos para asegurar el funcionamiento y garantizar un debido proceso para los infractores), tampoco le permite a mi secretaria administrativa trabajar en el Juzgado de faltas, como lo hacía antes y ante la necesidad de dar respuestas y seguridad juridica a los infractores se hizo cada vez más acuciante, por lo que yo vengo hace meses pidiendo que me vuelvan asignar el personal, para normalizar el funcionamiento del juzgado, dado que esta situación es riesgosa para la municipalidad en virtud de que las infracciones que se labran no cumplen con la garantía que debe tener el infractor de que su caso sea tratado por la justicia, convirtiéndose de hecho el municipio en juez y parte”, sentenció la Dra. Zavalia.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |