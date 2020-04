El concejal Lucas Castillo diálogo con noticias del Bolsón y confirmó que a fines de esta semana y con la ciudad del personal del Splif y el Foro de juntas vecinales se estará realizando primeramente la recolección de leña y luego la entrega a través de los organismos barriales para que le llegue a todos los vecinos que más lo necesitan, "es un adelanto del plan calor, esto es algo que venimos trabajando con el intendente interino Fabián Rudolph para mitigar la situación que viven cientos de familias de la localidad con el comienzo de los días fríos, pero no es el plan calor".La llegada de los primeros fríos sin lugar a dudas desnudó la situación precaria que viven los cuentapropistas, toda vez que no pueden salir a trabajar desde hace más de un mes, esto motivo que desde el ejecutivo municipal y con la ayuda de los concejales comiencen a delinearse algunas medidas que buscan mitigar la frágil situación que viven los vecinos de El Bolsón, en tal sentido dialogamos con el concejal Lucas Castillo quien nos dio precisiones sobre la entrega de leña que se dará los próximos días, " quiero destacar que no es el plan calor, estamos trabajando en una asistencia por la emergencia de la pandemia, la cual todos ya conocemos y estamos tratando de llegar con la leña a los vecinos que hoy más lo necesitan, porque está muy complicado el tema de los permisos así que estamos trabajando con el Foro de juntas vecinales, con las juntas vecinales de cada Barrio, con el Splif, con bosques ,con desarrollo social de la municipalidad, con todo lo que los medios que se necesitan para cubrir esta demanda”, enumero Castillo.¿Como se entregará?Consultado le concejal sobre como ser al a entrega de la leña explicó, “vamos a usar un sistema parecido a lo que es plan calor, es decir vamos a entregarle una planilla a los vecinos para el Foro de juntas vecinales, qué es el que está colaborando permanentemente con este tema, ellos van a realizar un relevamiento en cada barrio, cada presidente del barrio y de ahí saldrá el listado”.Un metro por familiaSeguidamente Castillo confirmó que se entregara un metro de leña por familia , “vamos a llevar, en primera instancia un metro de laña por familia y luego si se necesitara se va a ampliar”, además destaco que el Foro de juntas consiguió los colaboradores motosierristas, “hasta ahora tenemos vecinos del barrio Esperanza que han colaborado que van a colaborar en esta segunda entrega porque hay que recordar que el Foro de juntas y las municipalidad ya trabajo en una entrega previamente”.Entregaran garrafasSobre la asistencia de garrafas Castillo explicó que se está cubriendo la necesidad mínima, “hoy desarrollo social está trabajando con Coopetel pero insisto, todo esto es previo al plan calor, es decir estamos adelantando un poco el trabajo por la demanda del frío que llego antes y ante esta pandemia que nadie la esperaba, Así que la verdad que desarrollo social de la municipalidad junto a Fabián están trabajando muy bien pero quiero que la población se quede tranquila porque la asistencia está, si bien la necesidad grande, la asistencia está”, sentencio Castillo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |