"La comunidad ha estado a la altura de lo que se le ha pedido". sostuvo la directora del hospital de El Bolsón, Mirna Lamberto. Además, la directora del hospital de área de El Bolsón realizó un balance de cómo se encuentra la localidad de cara al avance del coronavirus.Sobre la prevención que se realizó y todo el trabajo organizativo Lamberto destaco, “es el trabajo que se hizo previo al inicio a la pandemia a raíz de la implementación del DNU del presidente de la nación, Nosotros ya venimos trabajando con el equipo asesor técnico de la dirección del hospital y se conformó el COE Qué es el comité de emergencia del hospital y a partir de ahí la conformación del COEM con las distintas instituciones que lo conforman”.Seguidamente la directora del nosocomio explico “nosotros la primer medida que implementamos en el hospital fue a readecuar un espacio físico del hospital para poner todo lo que es el área de diferenciada de enfermedades respiratorias y en base a eso fueron las siguientes fases que se implementaron en todos los servicios y se coordinó la tarea de las diferentes áreas del hospital”.El trabajo con el hanta nos dio mucho conocimiento.Con todo Mirna Lamberto confirmó que este trabajo que se viene realizando desde hace años con el hanta virus le agradó al hospital del Bolsón un conocimiento muy valioso Al momento de trabajar con este tipo de virus, " ver que una es la gran experiencia que hay conjunta y no es pecar de soberbio sino que la realidad de que durante muchos años esta esta patología ha dado mucha experiencia al equipo médico y a todo el equipo de salud del hospital incluso a la comunidad eso por un lado y cuándo fue esto del brote de la pandemia en Europa nosotros ya sabíamos que teníamos ciudadanos por distintos motivos que iban a regresar de estos lugares de Zona Roja a nuestra localidad y por ende nuestra provincia, Entonces nosotros ya sabíamos que íbamos a tener alguna situación que podría poner en riesgo la salud de nuestra comunidad".154 personas aisladas con aislamiento obligatorio preventivo.Sobre cómo se fueron preparando las distintas estrategias de trabajo que lleva adelante el hospital de área del Bolsón la directora explicó que siempre se trabaja con un escenario de máxima, " siempre trabajamos en máxima en un principio cuando empezamos a coordinar las tareas siempre fue de máxima teniendo en cuenta que Esto puede cambiar hoy a la tarde y que estés muy bien amigo sea sobre todo por ejemplo ya la actualidad tenemos 154 personas aisladas con aislamiento obligatorio preventivo que son aquellos ciudadanos que se ingresaron a la localidad porque vienen de otras ciudades y porque vienen algunas de provincias donde hay alta circulación viral al margen que nosotros tenemos todos los ciudadanos que ingresa allá por Bariloche que tienen que cumplir 14 días de aislamiento obligatorio eso nosotros nos permite de alguna manera tener vigilado el monitoreado a toda la gente que ingreso a la localidad durante todo este tiempo”, detallo la licenciada Lamberto.Identificación y seguimiento de contactosLos contactos estrechos deben ser aislados obligatoriamente durante 14 (catorce) días con monitoreo estricto por parte del personal sanitario designado en cada localidad.Tipos de Contacto estrecho:Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, (ej. convivientes, visitas) con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas;Persona que haya trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad ó ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha determinado tiempo de exposición específico).En un avión o colectivo: Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.En un barco: Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.Acciones ante contactos estrechosTeniendo en cuenta la información actual disponible se indica que:El período de incubación estimado es de 1-12 días. Se recomiendan 14 días de seguimiento en contactos, pero al 6° (sexto) día se indicará una PCR:PCR resultado negativo: completa el aislamiento de 14 díasPCR resultado positivo: Se toma como caso confirmado y se procede según norma.Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail y teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado.Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante 14 días de signos y síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar, anosmia, disgeusia).En el caso del personal de salud - cualquiera sea su puesto o establecimiento de trabajo - que fue aislado como contacto estrecho, se le realizará PCR en tiempo real para COVID-19 en muestra de hisopado nasofaríngeo, 24 horas previas a la finalización del aislamiento (14 días), para el alta definitiva. El mismo deberá ser notificado en el SISA en el evento contacto de caso COVID-19, con la clasificación de día 14 asintomático – fin de seguimiento y derivar la muestra virtualmente. Si la muestra es positiva el caso se considera confirmado y se lo debe internar.El equipo de salud debe indicar:Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 metros). Evitar salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas mayores, eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas. Y evitar recibir visitas en su hogar.No se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos con otras personas en el hogar.Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo.Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Se puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.Utilizar protector facial (tapa nariz, boca y mentón) mientras la persona se encuentre asintomática. En caso de comenzar con síntomas se deberá colocar un barbijo y contactar a la autoridad sanitaria local.Ventilar regularmente los ambientes y desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, baños, cocinas, etc., con una solución de agua e hipoclorito de sodio según normas de bioseguridad. Evitar viajes locales, nacionales, internacionales.Principales acciones para realizar ante personas que regresan a la provincia desde áreas con circulación viral local:Se indica aislamiento domiciliario preventivo y obligatorio durante 14 días, manteniendo el distanciamiento social con el grupo conviviente y las medidas higiénicas establecidas en el punto anterior.Alta de Casos COVID-19Dado que la mayoría de los casos se detectan en convivientes o contactos estrechos de casos de COVID-19, se debe extremar la pesquisa, identificando, evaluando y brindando pautas de alarma en todo contacto estrecho reciente de casos de COVID-19.Implementar el seguimiento institucional de los casos confirmados de COVID-19 en hospitales o centros intermedios de acuerdo al estado clínico de los casos confirmados y según recomendaciones para la utilización de selección de grandes espacios como dispositivos de aislamiento en contexto de COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación y recomendaciones para la utilización de establecimientos hoteleros como dispositivos de atención domiciliaria.La toma de muestra para determinación de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (rt-PCR) debe realizarse según recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación realizando la toma de muestra con hisopos de dracron mediante un único hisopado nasofaríngeo.Criterio de AltaInternación hospitalaria: Continuar con el aislamiento hasta contar con 2 rt-PCR negativas separadas por 24 hs. La primera de las muestras para rt-PCR deberá ser realizada cuando se cumplan las siguientes condiciones: Haber transcurrido 15 días desde el inicio de los síntomas, más mejoría clínica y 72 horas afebril.Racional: La detección de material genético viral se prolonga en pacientes hospitalizados siendo la mediana de 15 días desde el inicio de los síntomas.Seguimiento en centros intermedios: Mantener aislamiento adecuado durante todo el tiempo de internación en centro intermedio. Realizar rt-PCR al día 10 de iniciados los síntomas, más mejoría clínica y permaneciendo 72 horas afebril. En caso de rt-PCR negativa indicar aislamiento domiciliario hasta cumplir 14 días desde el inicio de los síntomas. En caso de rt-PCR positiva indicar aislamiento hasta cumplir 21 días desde el inicio de los síntomas.Racional: La presentación de complicaciones en casos de inicio leves se suele producir entre los días 8 y 10 días de inicio de los síntomas. El 80-90% de los pacientes no severos presentan rt-PCR negativa al día 10.En el caso de imposibilidad de seguimiento en centros intermedios, para poder otorgar seguimiento domiciliario, se deberá cumplimentar con todos los criterios estipulados en el documento de aislamiento domiciliario. El alta en este escenario se otorgará cuando el paciente haya transcurrido 14 días desde el inicio de los síntomas, y todos los síntomas se hayan resuelto durante las 72 hs. anteriores.Familia solidaria.Si hay algo que destacar en medio de esta pandemia es la solidaridad que aflora en distintos estamentos de la sociedad de nuestra localidad, desde aquella persona que le abre la puerta al vecino que está en situación de calle, o las cientos de personas que preparan barbijos para repartir gratuitamente, hasta el caso de una antigua familia de El Bolsón que decidió donar un millón y medio de pesos para refacciones y compra de insumos, "nosotros tuvimos la grata noticia de esta donación hace 15 días más o menos y hasta que se hiciera efectiva esta donación, la voluntad de la familia era usar una parte del dinero para todo lo que es refacción y algún equipamiento específico de la unidad de cuidados intermedios y el resto del dinero que se usará para las necesidades que hicieron falta en el hospital y la donación se hizo a través del voluntariado del hospital”, detallo Lamberto.Plan de Acción Pandemia Covid-19RE ORGANIZACION DE SERVICIOS Y TELEFONOS DE CONSULTASGuardia COVID-19 Teléfonos: desde un fijo 108// desde un celular 4491108 las 24 horasConsultorio diferenciado: Pacientes Febriles o con síntomas Respiratorios: Entrada por Perito Moreno (Carpa Blanca) de lunes a lunes de 8 a 20 hs.Guardia Central: Urgencias y Emergencias: 107- o al fijo 4492240 las 24 horasMesa de entrada: turnos: 5020300/5020301 o por WhatsApp 2944-951041,Cardiología, Clínica médica, Infectología y Neurología: consultas por WhatsApp al Tel 2944-168010 (mensajes escritos o audios breves)Cuidados Paliativos: WhatsApp al Tel 2044-923725Pediatría: Tel.: Consultas breves WhatsApp 2944702211 (lunes a viernes de 9 a 15 hs)Demanda espontanea: hospital lunes a viernes de 9 a 15 hs. (anunciarse por ventanilla al llegar)Turnos para Primer control y niño sano.Deberán solicitarse previamente por teléfono: 5020300/301 WhatsApp 2944951041· Primer control del recién nacido: casa del sol martes y jueves· Control de niño sano de 0 a 3 meses y control de 6 meses : casa del sol martes y juevesVacunación: sin turno previo en “ETAP” (Calle Pellegrini y 25 de mayo, predio de la escuela 270)tel. 4493676Lunes a viernes de 8:30 a 14 hs.Y de tarde: lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 hs.Farmacia: Tel 4498-893/894/895 interno 137Atención lunes a viernes de 09 a 12 hs. y 13 a 15 horas.Pacientes crónicos 15.15 a 18 hs.Entrega de leche con la libreta o carnet de control, en Farmacia o Casa del Sol.Salud sexual: Tel.: 4493681 consultas, información, seguimiento y turnos.Control de embarazo: turnos: 5020300/5020301 o por WhatsApp 2944-951041,de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs./ Consultorios en Casa del Sol.PARTOS: Asistir a la Guardia Central del Hospital para examen preparto.Internación a la Clínica la Merced previa derivación desde la guardiaLaboratorio: Pedir turno en Casa del Sol de lunes a viernes 8 a 13Extracciones: de 8.30 a 9.30 Casa del SolResultados: de lunes a viernes 8 a 13 Casa del Sol / o en el CAPSHemoterapia: TEL: 4498-894 interno 103, se contesta de 8.30 a 13.30 horasDadores de Sangre: 8.30 a 10.30 de lunes a viernes (días hábiles). Se recomienda llamar antes para las recomendaciones y programar horario.Odontología: turnos por WhatsApp 2944601250 y 2944904423 de 8 a 20 hs.En caso de urgencia o emergencia: se otorgara turno presencial para los consultorios CAPS Ippv, caps San José, Caps usina, caps Costa de Río Azul o Pampa de Mallín.Salud Mental: Consultas Telefónicas y Turnos de Orientación: Tel 4455236, lunes a viernes de 10 a 13 hs.A los pacientes internados por Covid-19 (Aislamiento) se dispondrá de un nro. de WhatsApp para dudas, consultas y contención emocional.Entrega de Medicación y Recetas de Usuarios de Salud Mental:Lunes a viernes de 10 a 12 hs. En consultorio (presta) Diagnostico del Sur, detrás de Laboratorio.Servicio Social: Tel: 4493681 de lunes a viernes de 9 a 13 hsViolencia de Genero: 911 o WhatsApp 2944-678483 Comisaria de la Mujer (24 horas)Derivaciones: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Centros de Salud: Continúan funcionando con horario dividido, para diferenciar consultas de personas sanas/ enfermas. Cada CAPS tiene cartelería donde informa horarios.Prestaciones de Enfermería: Se realizan en cada Centro de Salud y donde no hay lugar de referencia concurrir a la guardia de 09 a 12 horas.Salud Ambiental: Asesoría para Comercios y Establecimientos sobre Buena Práctica de Mano factura, manejo de residuos en general. Y, respecto a COVID-19, Recomendaciones sobre "Buena Practica en el intercambio de mercadería" y cuidado del personal.Consultas por mail: sabolson25@yahoo.com.ar Facebook: Salud Ambiental El Bolsón