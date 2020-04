Ex intendente no acata el protocolo de salud, al regresar a El Bolsón





Un ex intendente de El Bolsón se negó a realizar el protocolo de salud al ingresar a nuestra ciudad proveniente desde General Roca. Sera notificado judicialmente de que debe realizar el aislamiento correspondiente.La noticia confirmada habla de un ex Intendente, persona de riego por su cuadro de salud, quien se negó a firmar la declaración jurada en el ingreso a El Bolsón y desoyó las indicaciones que se le dieron en caminera de que tenía que someterse, como todo ciudadano responsable, al aislamiento obligatorio.De igual manera las fuentes consultadas consignaron que además de haber maltratado y ninguneado al personal actuante de la Municipalidad y de Policía Caminera, el ex mandatario desoyó todo protocolo de salud por lo que se elevara la causa al fiscal de turno.El ex intendente volvía de General Roca luego de haber ido a buscar a un hijo suyo que se encontraba en esa Ciudad.En estos momentos se está elaborando informe para elevarse a la Policía a los efectos que procederse mañana a notificarlo del aislamiento obligatorio y por estrictas recomendaciones dadas por salud local.