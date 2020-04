“Salí de mi casa a comprar unos remedios y me encontré con que tiraron ripio y cortaron el callejón del paralelo", con todo a noticias del Bolsón angustiado Claudio Fuchs un vecino perteneciente a una familia que vive en Villa Turismo hace más de 70 años.En el afán de controlar el tránsito entre las provincias hoy el gobierno de Chubut colocó montículos de ripio sobre la conocida subida del paralelo y como su nombre lo indica esta arteria divide hacia el sur a la provincia de Chubut y hacia el norte a la provincia de Río Negro, sin siquiera comunicarle a los vecinos llegaron varios camiones y descargaron el ripio cortando el acceso por lo que ahora los vecinos deben Ingresar a Chubut por otro callejón pasar por el retén policial que hay sobre la ruta nacional 40 y luego volver a ingresar a Río Negro con todo lo que esto implica, en una frontera caliente como la que propone Chubut con Río Negro en la cordillera.“Yo hace 50 años que vivo en este lugar, pero mi familia hace más de 70 que está aquí y nunca nos había pasado esto, hoy tenía que bajar al pueblo y me encuentro con que no podía utilizar el callejón que siempre utilizamos, por lo que tuve que entrar por un callejón más chico a Chubut, luego pasar por el retén que tiene la policía de Chubut donde te piden autorizaciones que yo no necesitaba porque, yo vivo en Río Negro y me dirigí a la localidad de El Bolsón, esta calle dónde estamos parados de un lado es Chubut y del otro lado Río Negro, quiero saber quién fue el cráneo que se le ocurrió cortarnos la ruta de esta manera y dejar a más de 10 familias en esta situación", explicó Claudio vecino del lugar.De mediato fueron al menos 2 vecinos más los que llegaron a plantear la queja ante noticias del Bolsón, "no sólo no te dejan trabajar sino que ahora tampoco podemos circular por un camino que es rionegrino, qué tiene que ver Chubut? porque vienen a cortar una ruta que no es de ellos? ya bastante nos perjudican con no dejarnos trabajar, yo tengo mi emprendimiento maderero a 5 kilómetros de este lugar y no me dejan trabajar y esto me está costando muchísimo entiendo que quieran cuidarse y cuidar a su gente pero ya pasaron el límite", explicó Juan Fibiger, otro vecino que llegó al lugar.Así uno a uno fueron llegando los vecinos y levantando su voz al punto que uno propuso traer palas y remover los montículos de ripio que estaban puestos a su entender de manera indebida avasallando los derechos de una provincia autárquica."Lo que debería haber hecho Chubut es cortar el callejón de Steiner y el de la Suizo Argentino y no cortar este callejón que también es de Río Negro si ellos tienen problemas con la gente que ingresaba por ese sector que corten sus callejones pero que no nos dejan incomunicados a nosotros, yo tengo mi padre que tiene 96 años de edad y díganme si tengo que llamar a una ambulancia de urgencia que va a pasar? porque ahora tenemos que pasar por un retén que no nos corresponde y sacar permisos nacionales y permisos de Chubut que tampoco nos corresponden”, remarco angustiado Claudio Fuchs.No sólo la situación de transitabilidad se ve complicada para estas más de 10 familias, sino que cayendo la noche quedó evidenciado que este corte que no está demarcado ni señalizado y mucho menos iluminado, es una certera trampa para aquellos que no supieses que allí el gobierno chubutense, por motus propio, decidió cortar un camino interprovincial, "imagínense yo vivo a 10 metros de acá y me enteré de esto porque estaba viendo noticias del Bolsón, qué pasa con las otras 10 familias que viven más arriba y que cuando caiga la noche vuelvan a sus casas, se van a encontrar con este montículo de tierra que no está iluminado y mañana la noticia va a ser que aquí hubo un accidente grave; En estos seguramente las autoridades de Chubut no pensaron", señaló otro de los vecinos que llegaron al lugar para hacer oír su queja.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |